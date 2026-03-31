Nie żyje Aleksandra Zawieruszanka. Gwiazda "Męża swojej żony" i "Walkowera" miała 88 lat

Nie żyje Aleksandra Zawieruszanka – gwiazda kina okresu PRL, bohaterka "Rzeczpospolitej babskiej" i "Męża swojej żony". Aktorka zmarła przed dwoma dniami w wieku 88 lat. O jej śmierci poinformował dziś Dom Artystów Weteranów w Skolimowie, w którym mieszkała przez ostatnie lata.
Zmarła Aleksandra Zawieruszanka Aleksandra Zawieruszanka
, a właściwie Aleksandra Alicja Zawierucha-Paprocka urodziła się 3 kwietnia 1937 roku w śląskim Bielsku. Jej dojrzewanie przypadło na burzliwe lata II wojny światowej: jej matka pracowała jako kurierka Armii Czerwonej, gdy natomiast ojciec – działacz lokalnego oddziału PPS – przetrwał obóz koncentracyjny w Dachau. Młoda Zawieruszanka
już od dzieciństwa miała przejawiać aktorski talent oraz zainteresowanie, choć długo nie wiązała z zawodem realnej przyszłości. Pragmatyzm doradził jej rozwój na polonistyce. Pod wpływem impulsu Aleksandra
postanowiła jednak mimo wszystko spróbować swojego szczęścia na warszawskiej PWST, gdzie przekonała komisję egzaminacyjną i dostała indeks na aktorską uczelnię.
Talent Zawieruszanki
musiał faktycznie nie budzić wątpliwości – zaraz po ukończonych studiach aktorka otrzymała angaż w warszawskim Teatrze Narodowym, z którym była na stałe związana aż do 1990 roku. To właśnie tam zauważył ją Stanisław Bareja
, oferując prędko rolę w komedii "Mąż swojej żony
", gdzie młoda Zawieruszanka
pojawiła się u boku Bronisława Pawlika
i Elżbiety Czyżewskiej
. Pełnometrażowy debiut Barei
był i jej pełnometrażowym debiutem przed kamerą – wcześniej wystąpiła jedynie w etiudzie "Tydzień westchnień
".
Rola u Barei
otworzyła przed nią drzwi kin oraz studiów telewizyjnych, gdzie Zawieruszanka
występowała w serialach oraz – przede wszystkim – spektaklach teatru telewizji. W 1962 roku pojawiła się w filmie "Rodzina Milcarków
". Trzy lata później Jerzy Skolimowski
obsadził ją w "Walkowerze
", który pozostaje jednym z jej najważniejszych filmowych osiągnięć.
Ceniona na scenie, nie miała aż tak wielu szans, by na stałe rozkochać w sobie serca kinomanów. Okazje ku temu jednak się pojawiały – choćby w "Rzeczpospolitej babskiej
" zerkała z plakatu filmu, wystąpiła też w kultowych "Wakacjach z duchami
", "Podróży za jeden uśmiech
" czy "Stawce większej niż życie
". W 1972 roku otrzymała rolę pierwszoplanową w produkcji "Z tamtej strony tęczy
" Andrzeja Jerzego Piotrowskiego
. Trzy lata później wróciła do seriali rolą w "Dyrektorach
", gdzie wcieliła się w żonę dyrektora Badury, granego przez Adolfa Chronickiego
.
Po latach 70. Zawieruszanka
powoli zaczęła wycofywać się sprzed kamery. Na ekran powróciła dopiero w 1991 roku niewielką rolą w filmie "Tak tak
" Jacka Gąsiorowskiego
. Ostatni raz w studiu pracowała w 2005 roku, realizując serial "Na dobre i na złe
". Od 2023 roku mieszkała w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie, gdzie przed dwoma dniami zmarła. Stanowiła ważną częścią naszej wspólnoty – swoją obecnością wnosiła spokój, ciepło i serdeczność, a codziennym uśmiechem i rozmową rozświetlała nasz Dom. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna pasji, empatii i prawdziwej artystycznej wrażliwości, która swoim życiem i twórczością inspirowała innych
– czytamy na Facebookowym profilu Domu.