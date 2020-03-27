Nie żyje Alexander Kluge. Reżyser "Pożegnania z dniem wczorajszym" miał 94 lata
The Guardian / autor: /
W wieku 94 lat zmarł Alexander Kluge –  niemiecki pisarz, filozof, reżyser i scenarzysta, jeden z sygnatariuszy manifestu z Oberhausen. Jego filmy prezentowane były na najważniejszych festiwalach: w Wenecji ("Pożegnanie z dniem wczorajszym", "Artyści pod kopułą cyrku: bezradni"), Cannes ("Mocny Ferdynand") i Berlinie ("Niemcy jesienią", "Orphea"). Smutną informację przekazał mediom jego rzecznik.


Kim był Alexander Kluge? Początki kariery


Alexander Kluge urodził się 14 lutego 1932 roku. Studiował historię, prawo i muzykę na Uniwersytecie w Marburgu i Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem, gdzie zaprzyjaźnił się z filozofem Theodorem W. Adorno. To właśnie pod jego wpływem zaczął interesować się filmem. W 1958 roku Adorno przedstawił go Fritzowi LangowiKluge asystował mu na planie przygodowego melodramatu "Tygrys z Esznapuru", a wkrótce potem sam zaczął realizować krótkie metraże. Premiera jego debiutu – komediodramatu "Pożegnanie z dniem wczorajszym" – odbyła się na festiwalu w Wenecji. Został tam wyróżniony Nagrodą Specjalną Jury i Nagrodą Katolickiego Bura Filmowego (OCIC).

Kluge był jednym z 26 sygnatariuszy manifestu z Oberhausen. Dokument, złożony podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Oberhausen, stanowił wezwanie do zerwania z apolitycznym, eskapistycznym modelem opowiadania (pogardliwie określanym jako "kino papy") i wezwanie do stworzenia nowego kina niemieckiego.

Najważniejsze filmy Alexandra Kluge


W filmografii Alexandra Kluge znajdziemy m.in. dramaty "Artyści pod kopułą cyrku: bezradni" czy "Patriotka", zrealizowany dla telewizji film sci-fi "Willi Tobler i zatonięcie VI Floty" czy prezentowany w Cannes kryminał "Mocny Ferdynand". Był też współtwórcą dokumentów "Niemcy jesienią" i "Kandydat" oraz opowiadającego o strachu przed konsekwencjami wyścigu zbrojeń dramatu wojennego "Wojna i pokój". W 1987 roku założył firmę produkcyjną, która realizowała programy dla takich prywatnych stacji jak RTL Television, Sat.1 i VOX.

Kluge do późnej starości pozostał aktywny zawodowo. W 2020 roku na festiwalu w Berlinie pokazał "Orpheę" –  eksperymentalny muzyczny dramat, który zrealizował wspólnie z filipińskim reżyserem Khavnem. Kolejne produkcje – eksperymentalna animacja "Cosmic Miniatures" i wieńczący jego filmografię dokument "Primitive Diversity" – były prezentowane na festiwalu w Rotterdamie w 2024 i 2025 roku.


