Nie żyje Alexander Kluge. Reżyser "Pożegnania z dniem wczorajszym" miał 94 lata

W wieku 94 lat zmarł Alexander Kluge – niemiecki pisarz, filozof, reżyser i scenarzysta, jeden z sygnatariuszy manifestu z Oberhausen. Jego filmy prezentowane były na najważniejszych festiwalach: w Wenecji ("Pożegnanie z dniem wczorajszym", "Artyści pod kopułą cyrku: bezradni"), Cannes ("Mocny Ferdynand") i Berlinie ("Niemcy jesienią", "Orphea"). Smutną informację przekazał mediom jego rzecznik.
Kim był Alexander Kluge? Początki karieryAlexander Kluge
urodził się 14 lutego 1932 roku. Studiował historię, prawo i muzykę na Uniwersytecie w Marburgu i Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem, gdzie zaprzyjaźnił się z filozofem Theodorem W. Adorno
. To właśnie pod jego wpływem zaczął interesować się filmem. W 1958 roku Adorno
przedstawił go Fritzowi Langowi
. Kluge
asystował mu na planie przygodowego melodramatu "Tygrys z Esznapuru
", a wkrótce potem sam zaczął realizować krótkie metraże. Premiera jego debiutu – komediodramatu "Pożegnanie z dniem wczorajszym
" – odbyła się na festiwalu w Wenecji. Został tam wyróżniony Nagrodą Specjalną Jury i Nagrodą Katolickiego Bura Filmowego (OCIC). Kluge
był jednym z 26 sygnatariuszy manifestu z Oberhausen. Dokument, złożony podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Oberhausen, stanowił wezwanie do zerwania z apolitycznym, eskapistycznym modelem opowiadania (pogardliwie określanym jako "kino papy") i wezwanie do stworzenia nowego kina niemieckiego.
Najważniejsze filmy Alexandra Kluge
W filmografii Alexandra Kluge
znajdziemy m.in. dramaty "Artyści pod kopułą cyrku: bezradni
" czy "Patriotka
", zrealizowany dla telewizji film sci-fi "Willi Tobler i zatonięcie VI Floty
" czy prezentowany w Cannes kryminał "Mocny Ferdynand
". Był też współtwórcą dokumentów "Niemcy jesienią
" i "Kandydat
" oraz opowiadającego o strachu przed konsekwencjami wyścigu zbrojeń dramatu wojennego "Wojna i pokój
". W 1987 roku założył firmę produkcyjną, która realizowała programy dla takich prywatnych stacji jak RTL Television, Sat.1 i VOX. Kluge
do późnej starości pozostał aktywny zawodowo. W 2020 roku na festiwalu w Berlinie pokazał "Orpheę
" – eksperymentalny muzyczny dramat, który zrealizował wspólnie z filipińskim reżyserem Khavnem
. Kolejne produkcje – eksperymentalna animacja "Cosmic Miniatures
" i wieńczący jego filmografię dokument "Primitive Diversity
" – były prezentowane na festiwalu w Rotterdamie w 2024 i 2025 roku.