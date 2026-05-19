Nie żyje Alicja Wolska. Grała m.in. w "Czterdziestolatku" i "Zmiennikach"

Nie żyje Alicja Wolska. Aktorka znana widzom m.in. z ról w kultowych polskich serialach miała 83 lata. Informację o jej śmierci przekazano wczoraj, powołując się na rodzinę artystki. Według doniesień Wolska od dłuższego czasu zmagała się z ciężką chorobą.
Kariera Alicji Wolskiej nie ograniczała się jednak do telewizji czy filmie. Była absolwentką warszawskiej PWST i występowała na scenach teatrów w Zielonej Górze, Sosnowcu i Warszawie, między innymi w Teatrze Syrena oraz Teatrze Rampa. W latach 90. założyła także własną agencję artystyczną (Alissę), przygotowującą spektakle dla dzieci.
W 2015 roku została odznaczona medalem "Zasłużony dla Kultury Polskiej", doceniającym jej dorobek artystyczny.