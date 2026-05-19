Nie żyje Alicja Wolska. Grała m.in. w "Czterdziestolatku" i "Zmiennikach"
Nie żyje Alicja Wolska. Grała m.in. w "Czterdziestolatku" i "Zmiennikach"

Nie żyje Alicja Wolska. Aktorka znana widzom m.in. z ról w kultowych polskich serialach miała 83 lata. Informację o jej śmierci przekazano wczoraj, powołując się na rodzinę artystki. Według doniesień Wolska od dłuższego czasu zmagała się z ciężką chorobą.

Urodzona 21 marca 1943 roku aktorka przez lata pojawiała się na ekranie w rolach drugoplanowych. Wystąpiła między innymi w serialach "07 zgłoś się", "Zmiennicy" (scena powyżej), "Teściowie", "M jak miłość" i "Na dobre i na złe". Sympatię publiczności zdobyła także dzięki roli w "Czterdziestolatku", gdzie wcieliła się w koleżankę z pracy Magdy Karwowskiej. W "Krótkim filmie o zabijaniu" zagrała sekretarkę. 

Kariera Alicji Wolskiej nie ograniczała się jednak do telewizji czy filmie. Była absolwentką warszawskiej PWST i występowała na scenach teatrów w Zielonej Górze, Sosnowcu i Warszawie, między innymi w Teatrze Syrena oraz Teatrze Rampa. W latach 90. założyła także własną agencję artystyczną (Alissę), przygotowującą spektakle dla dzieci.

W 2015 roku została odznaczona medalem "Zasłużony dla Kultury Polskiej", doceniającym jej dorobek artystyczny.

