W wieku 75 lat zmarł Andrzej Arciszewski, aktor dubbingowy, teatralny i lalkarz, którego głos zapisał się w pamięci wielu widzów. O śmierci artysty poinformowała strona dubbing.pl, przypominając jego najważniejsze role w polskich wersjach popularnych animacji.
Pamiętne role Andrzeja Arciszewskiego Andrzej Arciszewski
przez wiele lat był związany z warszawskim Teatrem Baj, gdzie występował m.in. w "Dziadku do orzechów" oraz "Królowej Śniegu". Szczególne miejsce w jego dorobku zajmował jednak dubbing. Użyczał głosu - między wieloma innymi - Toadiemu w serialu "Gumisie
", królowi Louiemu w "Księdze dżungli
", Droopy'emu w produkcjach o Tomie i Jerrym oraz psu Astro w "Jetsonach
". W ostatnich latach mogliśmy go usłyszeć także m.in. w "Luce
" oraz "Delfinek i ja
".
W pożegnalnym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych autorzy dubbing.pl podkreślili, że głos aktora był dla wielu osób nieodłączną częścią dzieciństwa. Zwrócili też uwagę, że choć artyści odchodzą, stworzone przez nich postacie pozostają w pamięci widzów.