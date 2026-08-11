Nie żyje Andrzej Beya-Zaborski. Aktor znany m.in. z serii "U Pana Boga..." miał 75 lat

Nie żyje Andrzej Beya-Zaborski, aktor teatralny i filmowy. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniosła mu przede wszystkim rola komendanta Henryka Wołkołyckiego w filmach i serialach z cyklu "U Pana Boga...". Zmarł w nocy z 10 na 11 sierpnia 2026 roku po wieloletniej chorobie. Miał 75 lat. Informację o jego śmierci przekazały Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Białostocki Teatr Lalek.
Andrzej Beya-Zaborski i jego role Beya-Zaborski
urodził się 7 marca 1951 roku w Wałbrzychu. W 1978 roku ukończył Wydział Sztuki Lalkarskiej PWST w Białymstoku. W tym samym roku rozpoczął pracę w Białostockim Teatrze Lalek. Był nie tylko aktorem, lecz także reżyserem teatralnym i pedagogiem. Za swoją działalność artystyczną otrzymał m.in. Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku.
Widzowie kinowi i telewizyjni najlepiej zapamiętali go jednak jako wspomnianego już komendanta Henryka Wołkołyckiego z produkcji Jacka Bromskiego
. Po raz pierwszy pojawił się w tej roli w "U Pana Boga za piecem
" z 1998 roku, a następnie powrócił w "U Pana Boga w ogródku
" oraz "U Pana Boga za miedzą
". W ostatnich latach ponownie wcielał się w tę postać w "U Pana Boga w Królowym Moście
" - zarówno w filmie z 2024 roku, jak i serialu z 2025 roku
.
Na dużym ekranie Beya-Zaborski
pojawiał się także w filmach innych cenionych polskich twórców. Zagrał księdza Adama w "Weselu
" Wojciecha Smarzowskiego
, a także wystąpił w "Drogówce
" i "Róży
" tego reżysera. W jego filmografii znalazły się również między innymi "Czarna dama
", "Kariera Nikosia Dyzmy
" oraz "Polowanie
". Występował także w produkcjach telewizyjnych, takich jak "Kruk
", "Pitbull
", "Magda M.
", "39 i pół
" czy "Ojciec Mateusz
".
"U pana Boga w ogródku" - zwiastun