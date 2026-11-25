W wieku 77 lat zmarł Andrzej Domalik - reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta oraz pedagog, profesor sztuk teatralnych i wieloletni dyrektor artystyczny warszawskiego Teatru Ateneum. Był twórcą takich filmów jak "Zygfryd", "Schodami w górę, schodami w dół" i "Nocne ptaki". O śmierci artysty poinformował ks. Andrzej Luter.
Andrzej Domalik: życie i kariera Andrzej Domalik
urodził się 6 czerwca 1949 roku w Górze. W 1982 roku ukończył Wydział Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Wcześniej studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Jako reżyser filmowy zadebiutował w 1981 roku telewizyjnym filmem "Cień
". Rok później zrealizował dokument o zespole Perfect zatytułowany "Nie bój się tego…". Jego pełnometrażowym debiutem kinowym był wybitny "Zygfryd
" z 1986 roku - adaptacja opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza. Film przyniósł mu m.in. nagrodę za debiut reżyserski na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W kolejnych latach wyreżyserował również "Schodami w górę, schodami w dół
" (1988) oraz "Nocne ptaki
" (1992).
Andrzej Domalik z żoną Ewą Telegą / Zdjęcie: East News (TriColors)
Równolegle rozwijał karierę teatralną. W latach 1993-2005 był związany z warszawskim Teatrem Dramatycznym, a od 2011 roku pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Ateneum. Reżyserował także spektakle m.in. w Teatrze Narodowym, Teatrze Powszechnym i warszawskich teatrach prywatnych.
W 2016 roku został prorektorem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W 2019 roku otrzymał tytuł profesora sztuk teatralnych. Był członkiem Polskiej Akademii Filmowej. W 2022 roku opublikował tom poezji zatytułowany "Wiersze", nominowany do Orfeusza, Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego.
Prywatnie był mężem Ewy Telegi
i ojcem Zofii Domalik
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