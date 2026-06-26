Nie żyje Ann Blyth. Aktorka znana z "Mildred Pierce" miała 97 lat

W wieku 97 lat zmarła Ann Blyth – aktorka najlepiej znana z roli Vedy, córki granej przez Joan Crawford tytułowej bohaterki "Mildred Pierce". W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Brutalna siła", "Zemsta kobiety", "Historia Heleny Morgan" czy serial "Napisała: Morderstwo". Smutną informację przekazał związany ze stacją KABC dziennikarz George Pennacchio. Getty Images © Sunset Boulevard
Ann Blyth z Joan Crawford na planie "Mildred Pierce"
Kim była Ann Blyth? Początki karieryAnn Blyth
urodziła się 16 sierpnia 1928 roku (wg niektórych źródeł – 1927). Karierę rozpoczęła jeszcze jako dziecko. Początkowo występowała w radiu, a następnie – na deskach Broadwayu. W 1940 roku podpisała kontrakt z Universal Studios, gdzie była obsadzana w romantycznych komediach muzycznych: "Chip Off the Old Block
" (debiut), "The Merry Monahans
", "Babes on Swing Street
" i "Bowery to Broadway
".
Najważniejsze role Ann Blyth
Przełomem w karierze Blyth
była rola Vedy – wyniosłej i roszczeniowej córki tytułowej Mildred Pierce w filmie Michaela Curtiza
. Przyniosła jej ona nominację do Oscara. Poniżej przypominamy zwiastun filmu:
W filmografii Blyth
znajdziemy dramaty ("Brutalna siła
", "Zemsta kobiety
") oraz filmy fantasy ("Mr. Peabody and the Mermaid
") i przygodowe ("Ma w ramionach cały świat
", "Królewski złodziej
"). Reżyserzy chętnie wykorzystywali jej talent muzyczny, obsadzając ją w filmach muzycznych i musicalach ("The Great Caruso
", "Książę student
", "Kismet
", "Historia Heleny Morgan
"). Od lat 60. pojawiała się głównie na małym ekranie (gościnne występy m.in. w "Wagon Train
" i "Strefie mroku
"). Jej filmografię zamyka rola w jednym z odcinków kryminału "Napisała: Morderstwo
".