Newsy Nie żyje Ann Blyth. Aktorka znana z "Mildred Pierce" miała 97 lat
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Nie żyje Ann Blyth. Aktorka znana z "Mildred Pierce" miała 97 lat

The Hollywood Reporter / autor: /
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Nie żyje Ann Blyth. Aktorka znana z &quot;Mildred Pierce&quot; miała 97 lat
źródło: Getty Images
autor: Stefanie Keenan
W wieku 97 lat zmarła Ann Blyth – aktorka najlepiej znana z roli Vedy, córki granej przez Joan Crawford tytułowej bohaterki "Mildred Pierce". W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Brutalna siła", "Zemsta kobiety", "Historia Heleny Morgan" czy serial "Napisała: Morderstwo". Smutną informację przekazał związany ze stacją KABC dziennikarz George Pennacchio.

GettyImages-607407172.jpg Getty Images © Sunset Boulevard
Ann Blyth z Joan Crawford na planie "Mildred Pierce"

Kim była Ann Blyth? Początki kariery


Ann Blyth urodziła się 16 sierpnia 1928 roku (wg niektórych źródeł – 1927). Karierę rozpoczęła jeszcze jako dziecko. Początkowo występowała w radiu, a następnie – na deskach Broadwayu. W 1940 roku podpisała kontrakt z Universal Studios, gdzie była obsadzana w romantycznych komediach muzycznych: "Chip Off the Old Block" (debiut), "The Merry Monahans", "Babes on Swing Street" i "Bowery to Broadway".

Najważniejsze role Ann Blyth


Przełomem w karierze Blyth była rola Vedy – wyniosłej i roszczeniowej córki tytułowej Mildred Pierce w filmie Michaela Curtiza. Przyniosła jej ona nominację do Oscara. Poniżej przypominamy zwiastun filmu:



W filmografii Blyth znajdziemy dramaty ("Brutalna siła", "Zemsta kobiety") oraz filmy fantasy ("Mr. Peabody and the Mermaid") i przygodowe ("Ma w ramionach cały świat", "Królewski złodziej"). Reżyserzy chętnie wykorzystywali jej talent muzyczny, obsadzając ją w filmach muzycznych i musicalach ("The Great Caruso", "Książę student", "Kismet", "Historia Heleny Morgan"). Od lat 60. pojawiała się głównie na małym ekranie (gościnne występy m.in. w "Wagon Train" i "Strefie mroku"). Jej filmografię zamyka rola w jednym z odcinków kryminału "Napisała: Morderstwo". 

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