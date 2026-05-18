Nie żyje Ann Robinson. Sylvie van Buren z "Wojny światów" miała 96 lat

The Hollywood Reporter
Nie żyje Ann Robinson – aktorka najlepiej znana z roli Sylvie Van Buren w "Wojnie światów" Byrona Haskina. Aktorka zmarła 26 września ubiegłego roku, ale rodzina zdecydowała się nie dzielić tą smutną informacją aż do dziś.

Kim była Ann Robinson? Początki kariery


Ann Robinson urodziła się 25 maja 1929 roku. Już jako mała dziewczynka nauczyła się jeździć konno. Pasja ta pomogła jej wejść do przemysłu filmowego – pracowała jako dublerka scen kaskaderskich w westernach ("Black Midnight", "Frenchie"). Statystowała też na planach takich filmów jak "Abbott i Costello w Legii Cudzoziemskiej" Charlesa Lamonta, "A Life of Her Own" George'a Cukora, czy "Wszystko o Ewie" Josepha L. Mankiewicza.

GettyImages-2217100201.jpg Getty Images © De Carvalho Collection

Najważniejsze filmy Ann Robinson


Robinson największą sławę zyskała dzięki roli Sylvie Van Buren –  bohaterki, która pomaga granemu przez Gene'a Barry'ego naukowcowi opracować plan pokonania Marsjan w "Wojnie światów" (zwiastun poniżej). Robinson powtórzyła tę wolę w emitowanym w latach 1988–1990 serialu pod tym samym tytułem oraz horrorach / czarnych komediach "Midnight Movie Massacre" i "The Naked Monster"; pojawiła się też w zrealizowanym przez Stevena Spielberga remake'u z 2005 roku.



W jednej z pamiętnych scen "Wojny…" Sylvie zostaje zaczepiona przez kosmitę, którego zabija jej partner. Robinson tak wspominała ją w wywiadzie, jakiego udzieliła Tomowi Weaverowi na potrzeby książki "Attack of the Monster Movie Makers":

Zawsze myślałam "Przecież akurat ten gość mógł być miły! Może zaprzepaściliśmy szansę na zawarcie pokoju, bo nadgorliwy Gene Barry rzucił w niego tym toporem". Ten Marsjanin po prostu podszedł do mnie od tyłu i dotknął mojego ramienia – nie był agresywny ani zły. Oczywiście wcześniej Marsjanie rozwalili mojego wujka wraz z całą masą innych ludzi, ale może akurat ten jeden był miłym facetem, który chciał negocjować.

Robinson występowała też w emitowanym w latach 1955–1960 serialu "Fury". W jej filmografii znajdziemy również liczne epizody w popularnych produkcjach telewizyjnych, przede wszystkim w westernach ("Cheyenne", "The Texan", "Shotgun Slade", "Rawhide", "The Life and Legend of Wyatt Earp") i kryminałach ("Perry Mason", "Johnny Midnight", "Manhunt", "Hawaiian Eye", "Alfred Hitchcock przedstawia", "Sierżant Anderson"). Na ekranie po raz ostatni mogliśmy zobaczyć ją w niskobudżetowym horrorze "Tales of Frankenstein".

