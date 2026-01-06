Nie żyje Béla Tarr. Reżyser "Szatańskiego tanga" miał 70 lat

W wieku 70 lat po długiej chorobie zmarł dziś Béla Tarr - wybitny węgierski reżyser, twórca takich filmów jak "Szatańskie tango", "Potępienie" i "Koń turyński". Informację o śmierci artysty przekazała Europejska Akademia Filmowa.
Béla Tarr: twórca, który zmienił język kina
W oficjalnym komunikacie EFA czytamy: Europejska Akademia Filmowa opłakuje wybitnego reżysera i osobowość o silnym głosie politycznym, artystę głęboko szanowanego przez koleżanki i kolegów po fachu, a także cenionego przez widzów na całym świecie. Pogrążona w żałobie rodzina prosi media i opinię publiczną o zrozumienie oraz o powstrzymanie się w tych trudnych dniach od kontaktu i próśb o komentarz.
Urodzony w 1955 roku Béla Tarr
był jedną z bardziej bezkompromisowych postaci światowego kina artystycznego. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu filmy zrealizowane w charakterystycznym, ascetycznym stylu: czarno-białe zdjęcia, ekstremalnie długie ujęcia, minimum dialogów oraz pesymistyczna, często apokaliptyczna wizja świata.
Getty Images © Matthias Nareyek
Za przełomowe dzieło w jego karierze uznaje się "Szatańskie tango
" (1994) - trwający ponad siedem godzin film oparty na powieści zeszłorocznego laureata nagrody Nobla, László Krasznahorkaiego
. Wśród jego najważniejszych filmów znajdują się także "Potępienie
" (1988), "Harmonie Werckmeistera
" (2000) oraz "Koń turyński
" (2011), uznawany za artystyczne pożegnanie reżysera z kinem fabularnym.
Choć Béla Tarr
nigdy nie tworzył kina masowego, jego wpływ na język filmu i myślenie o narracji był ogromny. Twórczość Węgra regularnie pojawiała się na najważniejszych festiwalach filmowych świata, a sam reżyser uchodził za jednego z bardziej konsekwentnych i radykalnych autorów w historii współczesnego kina. Za swoją twórczość otrzymał m.in. honorową nagrodę Europejskiej Akademii Filmowej w 2023 roku.
Zwiastun filmu "Koń turyński"