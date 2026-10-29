Nie żyje Barbara Barrie. Gwiazda "Czarnego i białego" miała 95 lat

Nie żyje Barbara Barrie – aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna znana z takich filmów jak "Czarne i białe" (reż. Larry Peerce), "Uciekać" (reż. Peter Yates) czy "Szeregowiec Benjamin" (reż. Howard Zieff). Miała 95 lat.
Jej córka, Jane Harnick, poinformowała The Hollywood Reporter, że Barrie
, która była w terminalnym stadium raka, zmarła w swoim domu na Manhattanie. Śmierć nastąpiła w wyniku wspomaganego zakończenia życia – określanej jako "śmierć z godnością" procedury umożliwiającej osobom w pełni władz umysłowych z rokowaniami na przeżycie mniej niż pół roku samodzielne przyjęcie leku powodującego śmierć.
Getty Images © Hulton Archive
1970 rok. Dean Jones i Barbara Barrie w wystawianym na Broadwayu musicalu "Company"
Kim była Barbara Barrie? Początki karieryBarbara Barrie
urodziła się 23 maa 1931 roku. Po ukończeniu studiów z zakresu dramatu na Uniwersytecie Teksasu w Austin przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie rozpoczęła karierę w teatrze. Na deskach Broadwayu zadebiutowała w 1955 roku w sztuce "The Wooden Dish". Na wielkim ekranie zadebiutowała niewielką rolą w "Olbrzymie
" George'a Stevensa
.
Najważniejsze role Barbary Barrie
Przełomem w karierze Barbary Barrie
był występ w dramacie "Czarne i białe
", za który w 1964 roku została nagrodzona na festiwalu w Cannes. W 1980 roku walczyła o Oscara za drugoplanową rolę w sportowym komediodramacie "Uciekać
".
Getty Images © NBC
Materiały promocyjne serialu "A teraz Susan". Na zdjęciu Barbara Barrie i Brooke ShieldsBarrie
chętnie grywała w komediach i komediodramatach ("Szeregowiec Benjamin
", "Prawdziwi faceci
", reż. Dennis Feldman
; "Judy Berlin
", reż. Eric Mendelsohn
). Regularnie występowała też w produkcjach telewizyjnych, m.in. serialach "Breaking Away
", "Tylko Manhattan
", "Scarlett" czy sitcomie "A teraz Susan
". Gościnne role w "Prawie i porządku
" oraz "Prawie i porządku: Sekcji specjalnej
" przyniosły jej nominacje do nagrody Emmy. Jej filmografię zamyka komedia "Things Like This" (reż. Max Talisman).