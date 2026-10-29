Newsy Nie żyje Barbara Barrie. Gwiazda "Czarnego i białego" miała 95 lat
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Nie żyje Barbara Barrie. Gwiazda "Czarnego i białego" miała 95 lat

The Hollywood Reporter / autor: /
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Nie żyje Barbara Barrie. Gwiazda &quot;Czarnego i białego&quot; miała 95 lat
źródło: Getty Images
autor: Roy Rochlin
Nie żyje Barbara Barrie – aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna znana z takich filmów jak "Czarne i białe" (reż. Larry Peerce), "Uciekać" (reż. Peter Yates) czy "Szeregowiec Benjamin" (reż. Howard Zieff). Miała 95 lat.

Jej córka, Jane Harnick, poinformowała The Hollywood Reporter, że Barrie, która była w terminalnym stadium raka, zmarła w swoim domu na Manhattanie. Śmierć nastąpiła w wyniku wspomaganego zakończenia życia – określanej jako "śmierć z godnością" procedury umożliwiającej osobom w pełni władz umysłowych z rokowaniami na przeżycie mniej niż pół roku samodzielne przyjęcie leku powodującego śmierć. 

GettyImages-501163599.jpg Getty Images © Hulton Archive
1970 rok. Dean Jones i Barbara Barrie w wystawianym na Broadwayu musicalu "Company"

Kim była Barbara Barrie? Początki kariery


Barbara Barrie urodziła się 23 maa 1931 roku. Po ukończeniu studiów z zakresu dramatu na Uniwersytecie Teksasu w Austin przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie rozpoczęła karierę w teatrze. Na deskach Broadwayu zadebiutowała w 1955 roku w sztuce "The Wooden Dish". Na wielkim ekranie zadebiutowała niewielką rolą w "Olbrzymie" George'a Stevensa

Najważniejsze role Barbary Barrie


Przełomem w karierze Barbary Barrie był występ w dramacie "Czarne i białe", za który w 1964 roku została nagrodzona na festiwalu w Cannes. W 1980 roku walczyła o Oscara za drugoplanową rolę w sportowym komediodramacie "Uciekać". 

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Materiały promocyjne serialu "A teraz Susan". Na zdjęciu Barbara Barrie i Brooke Shields

Barrie chętnie grywała w komediach i komediodramatach ("Szeregowiec Benjamin", "Prawdziwi faceci", reż. Dennis Feldman; "Judy Berlin", reż. Eric Mendelsohn). Regularnie występowała też w produkcjach telewizyjnych, m.in. serialach "Breaking Away", "Tylko Manhattan", "Scarlett" czy sitcomie "A teraz Susan". Gościnne role w "Prawie i porządku" oraz "Prawie i porządku: Sekcji specjalnej" przyniosły jej nominacje do nagrody Emmy. Jej filmografię zamyka komedia "Things Like This" (reż. Max Talisman). 

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