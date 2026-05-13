Nie żyje Barry Blaustein. Scenarzysta "Księcia w Nowym Jorku" miał 71 lat

Nie żyje Barry Blaustein, scenarzysta znany z pracy nad programem "Saturday Night Live" oraz współpracy z Eddiem Murphym, dla którego napisał m.in. takie filmy jak "Książę w Nowym Jorku" oraz "Gruby i chudszy". Blaustein zmarł we wtorek po walce z chorobą Parkinsona i rakiem trzustki. Miał 71 lat.
Kim był Barry Blaustein?
Barry Wayne Blaustein
urodził się 10 września 1954 roku na Long Island w stanie Nowy Jork. Dorastał w Westbury i ukończył Uniwersytet Nowojorski. Karierę scenariopisarską zaczynał w 1979 roku od programu "The Mike Douglas Show". Do "Saturday Night Live"
trafił w 1980 roku przed premierą szóstego sezonu popularnego telewizyjnego show. Pracował przy programie przez trzy lata, podczas których – razem z Davidem Sheffieldem
– nawiązał ścisłą współpracę z Eddiem Murphym
, pisząc skecze specjalnie dla niego.
Pełnometrażowym scenariopisarskim debiutem duetu była komedia "Akademia Policyjna 2: Pierwsze zadanie"
(1985). Kiedy Murphy
wpadł na pomysł filmu "Książę w Nowym Jorku"
(1988), o napisanie scenariusza poprosił właśnie Blausteina
i Sheffielda
. Scenariopisarski duet współpracował potem z gwiazdorem wielokrotnie. Napisali dla niego jeszcze filmy "Bumerang"
(1992), "Gruby i chudszy"
(1996), "Gruby i chudszy 2: Rodzina Klumpów"
(2000) i "Książę w Nowym Jorku 2"
(2021). Blaustein
i Sheffield
napisali jeszcze wspólnie "Bardzo długą podróż poślubną"
(2005), kinowy remake serialu "The Honeymooners
". Blaustein
stawał też kilkakrotnie za kamerą. Wyreżyserował komedię "Olimpiada"
(2005), w której zagrali Johnny Knoxville
, Katherine Heigl
i Brian Cox
, oraz komediodramat "Peep World"
(2010) z Michaelem C. Hallem
i Sarą Silverman
. Nakręcił też dokument "Beyond the Mat"
(1999) o kulisach pracy amerykańskich wrestlerów.
