Nie żyje Barry Blaustein. Scenarzysta "Księcia w Nowym Jorku" miał 71 lat
źródło: Getty Images
autor: Matt Carr
Nie żyje Barry Blaustein, scenarzysta znany z pracy nad programem "Saturday Night Live" oraz współpracy z Eddiem Murphym, dla którego napisał m.in. takie filmy jak "Książę w Nowym Jorku" oraz "Gruby i chudszy". Blaustein zmarł we wtorek po walce z chorobą Parkinsona i rakiem trzustki. Miał 71 lat.
      

Barry Wayne Blaustein urodził się 10 września 1954 roku na Long Island w stanie Nowy Jork. Dorastał w Westbury i ukończył Uniwersytet Nowojorski. Karierę scenariopisarską zaczynał w 1979 roku od programu "The Mike Douglas Show". Do "Saturday Night Live" trafił w 1980 roku przed premierą szóstego sezonu popularnego telewizyjnego show. Pracował przy programie przez trzy lata, podczas których – razem z Davidem Sheffieldem – nawiązał ścisłą współpracę z Eddiem Murphym, pisząc skecze specjalnie dla niego.
    
Pełnometrażowym scenariopisarskim debiutem duetu była komedia "Akademia Policyjna 2: Pierwsze zadanie" (1985). Kiedy Murphy wpadł na pomysł filmu "Książę w Nowym Jorku" (1988), o napisanie scenariusza poprosił właśnie Blausteina i Sheffielda. Scenariopisarski duet współpracował potem z gwiazdorem wielokrotnie. Napisali dla niego jeszcze filmy "Bumerang" (1992), "Gruby i chudszy" (1996), "Gruby i chudszy 2: Rodzina Klumpów" (2000) i "Książę w Nowym Jorku 2" (2021). Blaustein i Sheffield napisali jeszcze wspólnie "Bardzo długą podróż poślubną" (2005), kinowy remake serialu "The Honeymooners".

Blaustein stawał też kilkakrotnie za kamerą. Wyreżyserował komedię "Olimpiada" (2005), w której zagrali Johnny Knoxville, Katherine Heigl i Brian Cox, oraz komediodramat "Peep World" (2010) z Michaelem C. Hallem i Sarą Silverman. Nakręcił też dokument "Beyond the Mat" (1999) o kulisach pracy amerykańskich wrestlerów.

