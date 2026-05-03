Nie żyje Beau Starr. Aktor z "Chłopców z ferajny" i serii "Halloween" miał 81 lat

W wieku 81 lat zmarł Beau Starr – amerykański aktor, którego widzieliście na ekranie podczas seansów "Chłopców z ferajny", "Halloween 4" czy "Gdzie leży prawda". Mężczyzna umarł 24 kwietnia w swoim mieszkaniu w kanadyjskim Vancouver.
Beau Starr – kim był?
urodził się 1 września 1944 roku w Queens w Nowym Jorku. Z początku bardziej niż aktorstwem zainteresowany był sportem. Od najmłodszych lat miał smykałkę do futbolu amerykańskiego. Jako tight end reprezentował barwy swojej uniwersyteckiej drużyny Hofstra, by stamtąd trafić do prestiżowej szatni New Jork Jets. Niepogodzony z pozycją rezerwowego, po trzech latach postanowił wyemigrować do Kanady, by grać więcej. W kolejnych latach w rozgrywkach ligowych nosił koszulki drużyn Montreal Alouettes oraz Hamilton Tiger-Cats.
Aktorstwem zainteresował się dopiero w wieku 35 lat – w 1979 roku wystąpił w programie "Bizarre", rok później zaliczył swój debiut sceniczny. Wtedy postanowił, by w zawodzie spróbować swoich sił na poważnie. Łapał się więc wszystkiego: b-klasowych filmów i niszowych spektakli, epizodów w serialach i kinie studyjnym. W 1984 roku pojawił się w produkcjach "Samotny facet
" i "Gorący towar
", rok później wystąpił w filmie "Fletch
" z Chevym Chasem
w roli głównej.
Droga niewielkich występów w popularnych filmach popłacała kolejnymi angażami. Być może właśnie dzięki niej w 1988 roku został obsadzony jako Szeryf Ben Meeker w filmie "Halloween 4: Powrót Michaela Myersa
". Występ zapisał się w pamięci fanów serii; tym bardziej, że Starr
powtórzył go w piątej części cyklu raptem rok później. W tym samym roku pojawił się również w filmie "Bezlitosny
" Williama Lustiga
.
Przełom lat 80. i 90. był dobrym czasem dla kariery Starra
. Rok po angażu w filmie "Urodzony czwartego lipca
" Olivera Stone'a
, Martin Scorsese
obsadził go w "Chłopcach z ferajny
". Starr
wcielił się w ojca Henry'ego, czyli bohatera granego przez Raya Liottę
. Według narracji z offu własnego syna, ojciec był "zawsze wkurzony" – jego frustracja często przekładała się na przemoc, którą od najmłodszych lat zaszczepiał synowi. Występ, choć niewielki, pozostaje jednym z najważniejszych osiągnięć kariery Starra
.
Lata 90-te z głośnych studyjnych projektów przeniosły aktora w rejony kina akcji, często o niewielkim budżecie. Głośniejsze tytuły, w które zaangażowany był w tym okresie, to "Niezawodna obrona
" Marka DiSalle
, "Drzewo Jozuego
" z Dolphem Lundgrenem
, "Speed: Niebezpieczna prędkość
" czy "W bagnie Los Angeles
", gdzie wcielił się w rolę Detektywa Jacka Millera. Występy te pozwalały mu często pojawiać się na ekranie więcej – tę samą drogę postanowił kontynuować w latach 2000.
W nowe millennium wszedł rolą w filmie "Zamach na Reagana
", ale z ostatnich lat jego pracy zawodowej najważniejsze pozostają występy z połowy dekady. W 2005 roku wystąpił w filmie "Człowiek ringu
" Rona Howarda
, by w tym samym roku pojawić się w produkcji "Gdzie leży prawda
" Atoma Egoyana
pokazywanym w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes
. Jego ostatnią rolą filmową pozostaje występ w "Czyścicielu
" z 2007, po którym udał się na zasłużoną emeryturę.
