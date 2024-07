Nie żyje Bogumiła Wander. Znały ją całe pokolenia widzów Telewizji Polskiej. Miała 80 lat

Kim była Bogumiła Wander?

Bogumiła Wander urodziła się w 1943 roku w Kaliszu. W 1965 roku, czasie studiów na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego związała się z Telewizją Polską. Zaczynała jakow ośrodku łódzkim, a pięć lat później przeniosła się do Warszawy.Polacy poznali ją jako. Zapowiadała na żywo programy w TVP1 i TVP2 oraz prowadziła największe polskie festiwale muzyczne w Opolu i w Sopocie. Zajmowała się również produkcją i realizacją programów telewizyjnych: realizowała teleturnieje i programy o tematyce artystycznej.W swoim dorobku ma dwa filmy dokumentalne: " Conrad Drzewiecki o sobie. To nie ja, to taniec ", który w powstał w 1997 roku i został wyprodukowany przez TVP1 oraz film " Andrzej Strumiłło. A-4 dziennik rysowany " z 1998 roku. Wystąpiła także w filmie " W klatce " w reżyserii Barbary Sass z 1987, grając w epizodzie samą siebie.W 2003 roku zakończyła pracę w TVP, ale powróciła w 2012 roku z okazji 60-lecia Telewizji Polskiej.