Nie żyje Bonnie Tyler. Jej hity mogliśmy usłyszeć m.in. w "Footloose" i "Shreku 2"

W wieku 75 lat zmarła Bonnie Tyler – walijska wokalistka i autorka tekstów. Jej hity, m.in. "Total Eclipse of the Heart" czy "Holding Out for a Hero", mogliśmy usłyszeć w licznych filmach i serialach, ostatnio choćby w "The Last Showgirl", "Sojusznikach" i "Zabawie w pochowanego 2" oraz "Shazamie! Gniewie bogów", "Knucklesie" i "Euforii".
W lakonicznym poście opublikowanym na oficjalnym facebookowym fanpage'u piosenkarki możemy przeczytać: Rodzina i ekipa Bonnie ze złamanym sercem informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła ostatniej nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, na którą była leczona. Wkrótce opublikujemy kolejne oświadczenie. Na razie prosimy o uszanowanie naszej prywatności, abyśmy mogli poradzić sobie z tą tragedią.
Oryginalny wpis możecie zobaczyć poniżej:
W maju tego roku Tyler
trafiła do szpitala w portugalskiej miejscowości Faro, gdzie została poddana operacji i wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną. W czerwcu media informowały, że się wybudziła, ale stan jej zdrowia nadal określany był jako poważny.
Kim była Bonnie Tyler? Początki karieryBonnie Tyler
(wł. Gaynor Hopkins) urodziła się 8 czerwca 1951 roku. Jako dziecko śpiewała w chórze, a jej muzyczny gust kształtowało starsze rodzeństwo, które słuchało m.in. Elvisa Presleya
, Franka Sinatry
czy The Beatles
. W wieku 18 lat wzięła udział w lokalnym konkursie talentów. Zajęła w nim drugie miejsce. W 1975 roku zwrócił na nią uwagę łowca talentów Roger Bell. Zaprosił on ją do Londynu, gdzie nagrała swoje pierwsze demo. Kilka miesięcy później otrzymała odpowiedź od wytwórni RCA Records. Jej pierwszym hitem był singiel "Lost in France" pochodzący z wydanej w 1977 roku debiutanckiej płyty "The World Starts Tonight".
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Bonnie Tyler w 1978 roku
Przeboje Bonnie Tyler w filmach i serialachTyler
zostanie zapamiętana dzięki takim przebojom jak "It's a Heartache", "Total Eclipse of the Heart" czy "Holding Out for a Hero", które stały się muzyczną ilustracją licznych filmów i seriali. Mogliśmy je usłyszeć m.in. w "Resident Evil: Witajcie w Raccoon City
" ("It's a Heartache"), "Ulicach strachu
", "Włamaniu na śniadanie
", "Zombie SS: Krwawym śniegu
", "Alibi.com
", "Zagładzie domu Usherów
", "The Last Showgirl
", "Sojusznikach
", "Zabawie w pochowanego 2
" ("Total Eclipse of the Heart"), "Footloose
" (fragment poniżej) i jeszcze raz "Włamaniu na śniadanie
", "To nie jest OK
", "Lokim
", "Euforii
", "Shazamie! Gniewie bogów
", "Super Mario Bros: Filmie"
, "Knucklesie
" czy "The Last Showgirl
", a także kilku polskich produkcjach: "7 rzeczach, których nie wiecie o facetach
", "Planetcie Singli 2
" i "Gangu Zielonej Rękawiczki
" ("Holding Out for a Hero").
Fani z pewnością pamiętają też scenę ze "Shreka 2
", w której Wróżka Chrzestna śpiewa "Holding Out for a Hero" (w oryginalnej wersji językowej piosenkę tę wykonała Jennifer Saunders
, w polskiej Dorota Zięciowska
– czyli aktorki użyczające głosu bohaterce).
Wśród największych przebojów Tyler
znajdziemy też takie piosenki jak "More Than a Lover", "Here She Comes" (który w 1984 roku trafił na ścieżkę dźwiękową odrestaurowanej wersji "Metropolis
") czy "Bitterblue". Jej utwory były chętnie coverowane przez inne gwiazdy, m.in. Cher
("Save Up All Your Tears") i Tinę Turner
("Simply the Best").