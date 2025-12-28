Newsy Nie żyje Brigitte Bardot. Ikona francuskiego kina miała 91 lat
Nie żyje Brigitte Bardot. Ikona francuskiego kina miała 91 lat

BBC / autor: /
Nie żyje Brigitte Bardot. Ikona francuskiego kina miała 91 lat
źródło: Getty Images
autor: Bertrand LAFORET
W wieku 91 lat zmarła Brigitte Bardot – modelka, piosenkarka i aktorka, która po zakończeniu kariery poświęciła się walce o prawa zwierząt. Międzynarodowy rozgłos przyniosły jej występy w takich filmach jak "I Bóg stworzył kobietę" Rogera Vadima, "Prawda" Henriego-Georges'a Clouzota czy "Pogarda" Jeana-Luca Godarda. Dzięki kreacjom seksualnie wyzwolonych hedonistek stała się jednym z najbardziej znanych symboli seksu lat 50. i 60.    

GettyImages-607394592.jpg Getty Images © Sunset Boulevard
Brigitte Bardot na planie "Pogardy" Jeana-Luca Godarda

Kim była Brigitte Bardot? Początki kariery


Brigitte Bardot urodziła się 28 września 1934 roku w Paryżu. We wczesnej młodości trenowała balet. Karierę zaczynała jako modelka, pozując dla francuskiej edycji magazynu "Elle". Na wielkim ekranie zadebiutowała w 1952 roku epizodem w komedii "Wioska w Normandii" Jeana Boyera. Jeszcze w tym samym roku pojawiła się w tytułowej roli w filmie "Manina, dziewczyna bez zasłon". Dzięki występowi w głośnym "I Bóg stworzył kobietę" stała się obiektem zainteresowania francuskich intelektualistów. Simone de Beauvoir poświęciła jej esej "Syndrom Lolity", w którym określiła ją mianem "lokomotywy historii kobiet". 

Brigitte Bardot – najważniejsze role


Brigitte Bardot zagrała w ponad 40 produkcjach. W drugiej połowie lat 50. popularnością we Francji cieszyły się komedie z jej udziałem – "Nieznośna dziewczyna", "Stokrotka" czy "La Mariée est trop belle" z Louisem Jourdanem. Przełomem dla młodej aktorki był jednak debiut reżyserski Rogera Vadima (prywatnie jej ówczesnego męża), czyli melodramat "I Bóg stworzył kobietę", w którym partnerowali jej Jean-Louis Trintignant i Curd Jürgens

Rola w "Prawdzie" przyniosła Brigitte Bardot nagrodę David di Donatello.

Wkrótce Brigitte Bardot miała okazję udowodnić, że odnajduje się także w rolach dramatycznych. Dramat sądowy "Prawda" Henriego-Georges'a Clouzota w 1961 roku był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Jean-Luc Godard obsadził ją w "Pogardzie" na podstawie powieści Alberto Moravii

W 1965 roku do kin trafiła pierwsza amerykańska produkcja z Brigitte Bardot. Komedia "Droga Brigitte" opowiadała o synu profesora (James Stewart), którego największym marzeniem było poznać francuską aktorkę. Bardot pojawiła się w nim tylko w niewielkiej roli, a sam film nie był wielkim hitem.

Brigitte Bardot i Sean Connery w westernie "Shalako"

Większą popularność przyniosły jej występy w europejskich koprodukcjach – "Życiu prywatnym", w którym partnerowała Marcello Mastroianniemu, oraz westernach "Viva Maria!", "Shalako" i "Królowe Dzikiego Zachodu". Ukoronowaniem kariery Brigitte Bardot była tytułowa rola w dramacie Rogera Vadima "Gdyby Don Juan był kobietą". Po nim pojawiła się jeszcze tylko w jednym filmie. Był nim romans kostiumowy "Bardzo ładna i bardzo wesoła historia Colinota Trousse-Chemise". 

Brigitte Bardot – nagrody


Za rolę w "Prawdzie" Brigitte Bardot otrzymała przyznawaną przez Włoską Akademię Filmową nagrodę David di Donatello. Występ w "Viva Maria!" Louisa Malle'a przyniósł jej z kolei nominację do nagrody BAFTA. W 1985 roku przyznano jej będący najwyższym we Francji odznaczeniem Order Legii Honorowej, aktorka odmówiła jednak jego przyjęcia.

