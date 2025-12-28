Nie żyje Brigitte Bardot. Ikona francuskiego kina miała 91 lat

W wieku 91 lat zmarła Brigitte Bardot – modelka, piosenkarka i aktorka, która po zakończeniu kariery poświęciła się walce o prawa zwierząt. Międzynarodowy rozgłos przyniosły jej występy w takich filmach jak "I Bóg stworzył kobietę" Rogera Vadima, "Prawda" Henriego-Georges'a Clouzota czy "Pogarda" Jeana-Luca Godarda. Dzięki kreacjom seksualnie wyzwolonych hedonistek stała się jednym z najbardziej znanych symboli seksu lat 50. i 60. Getty Images © Sunset Boulevard
Brigitte Bardot na planie "Pogardy" Jeana-Luca Godarda
Kim była Brigitte Bardot? Początki karieryBrigitte Bardot
urodziła się 28 września 1934 roku w Paryżu. We wczesnej młodości trenowała balet. Karierę zaczynała jako modelka, pozując dla francuskiej edycji magazynu "Elle". Na wielkim ekranie zadebiutowała w 1952 roku epizodem w komedii "Wioska w Normandii
" Jeana Boyera
. Jeszcze w tym samym roku pojawiła się w tytułowej roli w filmie "Manina, dziewczyna bez zasłon
". Dzięki występowi w głośnym "I Bóg stworzył kobietę
" stała się obiektem zainteresowania francuskich intelektualistów. Simone de Beauvoir poświęciła jej esej "Syndrom Lolity", w którym określiła ją mianem "lokomotywy historii kobiet".
Brigitte Bardot – najważniejsze roleBrigitte Bardot
zagrała w ponad 40 produkcjach. W drugiej połowie lat 50. popularnością we Francji cieszyły się komedie z jej udziałem – "Nieznośna dziewczyna
", "Stokrotka
" czy "La Mariée est trop belle
" z Louisem Jourdanem
. Przełomem dla młodej aktorki był jednak debiut reżyserski Rogera Vadima
(prywatnie jej ówczesnego męża), czyli melodramat "I Bóg stworzył kobietę
", w którym partnerowali jej Jean-Louis Trintignant
i Curd Jürgens
.
Rola w "Prawdzie" przyniosła Brigitte Bardot nagrodę David di Donatello.
Wkrótce Brigitte Bardot
miała okazję udowodnić, że odnajduje się także w rolach dramatycznych. Dramat sądowy "Prawda
" Henriego-Georges'a Clouzota
w 1961 roku był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Jean-Luc Godard
obsadził ją w "Pogardzie
" na podstawie powieści Alberto Moravii
.
W 1965 roku do kin trafiła pierwsza amerykańska produkcja z Brigitte Bardot
. Komedia "Droga Brigitte
" opowiadała o synu profesora (James Stewart
), którego największym marzeniem było poznać francuską aktorkę. Bardot
pojawiła się w nim tylko w niewielkiej roli, a sam film nie był wielkim hitem.
Brigitte Bardot i Sean Connery w westernie "Shalako"
Większą popularność przyniosły jej występy w europejskich koprodukcjach – "Życiu prywatnym
", w którym partnerowała Marcello Mastroianniemu
, oraz westernach "Viva Maria!
", "Shalako
" i "Królowe Dzikiego Zachodu
". Ukoronowaniem kariery Brigitte Bardot
była tytułowa rola w dramacie Rogera Vadima
"Gdyby Don Juan był kobietą
". Po nim pojawiła się jeszcze tylko w jednym filmie. Był nim romans kostiumowy "Bardzo ładna i bardzo wesoła historia Colinota Trousse-Chemise
".
Brigitte Bardot – nagrody
Za rolę w "Prawdzie
" Brigitte Bardot
otrzymała przyznawaną przez Włoską Akademię Filmową nagrodę David di Donatello. Występ w "Viva Maria!
" Louisa Malle'a
przyniósł jej z kolei nominację do nagrody BAFTA. W 1985 roku przyznano jej będący najwyższym we Francji odznaczeniem Order Legii Honorowej, aktorka odmówiła jednak jego przyjęcia.