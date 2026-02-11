Nie żyje Bud Cort. Aktor znany z "Harolda i Maude" oraz filmów Roberta Altmana miał 77 lat

W wieku 77 lat po długiej chorobie zmarł Bud Cort – aktor najlepiej znany z roli Harolda w komediodramacie Hala Ashby'ego "Harold i Maude". Smutna informację przekazała mediom jego wieloletnia przyjaciółka Dorian Hannaway. Getty Images © United Archives
Bud Cort i Ruth Gordon jako Harold i Maude
Najważniejsze role Buda CortaBud Cort
zapisze się w pamięci kinomanów przede wszystkim jako Harold Chasen – zafascynowany śmiercią 20-latek, którego życie zmienia się, gdy poznaje ocalałą z Holokaustu Maude (Ruth Gordon
). Rola ta przyniosła młodemu aktorowi nominacje do nagrody BAFTA i Złotego Globu. Komediodramat "Harold i Maude
" wielokrotnie znajdował się w rankingach najzabawniejszych, najbardziej inspirujących czy po prostu najlepszych filmów wszech czasów. Przypominamy jego zwiastun:
W bogatej filmografii Corta
znajdziemy m.in. filmy Roberta Altmana
("MASH
", "Brewster McCloud
"), Rogera Cormana
("Gaz-z-z
"), Tobego Hoopera
("Najeźdźcy z Marsa
"), Michaela Manna
("Gorączka
"), Kevina Smitha
("Dogma
"), Wima Wendersa
("Million Dollar Hotel
"), Eda Harrisa
("Pollock
"), Davida McNally'ego
("Wygrane marzenia
") czy Wesa Andersona
("Podwodne życie ze Steve'em Zissou
". Gościnnie pojawiał się w takich popularnych serialach jak "Strefa mroku
", "Bogaci bankruci
", "Brzydula Betty
" czy "Zabójcze umysły
"; chętnie użyczał też głosu bohaterom animacji (mogliśmy go usłyszeć m.in. w "Elektrycznych snach
" oraz "Batmanie
" i "Masce
"). Jego filmografię zamyka krótkometrażowa komedia "Affections", która zadebiutowała w 2016 roku na festiwalu Sundance.