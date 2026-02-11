Newsy Filmy Inne Nie żyje Bud Cort. Aktor znany z "Harolda i Maude" oraz filmów Roberta Altmana miał 77 lat
źródło: Getty Images
autor: Mark Sullivan
W wieku 77 lat po długiej chorobie zmarł Bud Cort – aktor najlepiej znany z roli Harolda w komediodramacie Hala Ashby'ego "Harold i Maude". Smutna informację przekazała mediom jego wieloletnia przyjaciółka Dorian Hannaway.

co-obejrzec-harold-i-maude.jpg Getty Images © United Archives
Bud Cort i Ruth Gordon jako Harold i Maude

Najważniejsze role Buda Corta


Bud Cort zapisze się w pamięci kinomanów przede wszystkim jako Harold Chasen – zafascynowany śmiercią 20-latek, którego życie zmienia się, gdy poznaje ocalałą z Holokaustu Maude (Ruth Gordon). Rola ta przyniosła młodemu aktorowi nominacje do nagrody BAFTA i Złotego Globu. Komediodramat "Harold i Maude" wielokrotnie znajdował się w rankingach najzabawniejszych, najbardziej inspirujących czy po prostu najlepszych filmów wszech czasów. Przypominamy jego zwiastun:



W bogatej filmografii Corta znajdziemy m.in. filmy Roberta Altmana ("MASH", "Brewster McCloud"), Rogera Cormana ("Gaz-z-z"), Tobego Hoopera ("Najeźdźcy z Marsa"), Michaela Manna ("Gorączka"), Kevina Smitha ("Dogma"), Wima Wendersa ("Million Dollar Hotel"), Eda Harrisa ("Pollock"), Davida McNally'ego ("Wygrane marzenia") czy Wesa Andersona ("Podwodne życie ze Steve'em Zissou". Gościnnie pojawiał się w takich popularnych serialach jak "Strefa mroku", "Bogaci bankruci", "Brzydula Betty" czy "Zabójcze umysły"; chętnie użyczał też głosu bohaterom animacji (mogliśmy go usłyszeć m.in. w "Elektrycznych snach" oraz "Batmanie" i "Masce"). Jego filmografię zamyka krótkometrażowa komedia "Affections", która zadebiutowała w 2016 roku na festiwalu Sundance.

