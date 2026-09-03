Newsy Nie żyje Carla Jeffery. Aktorka znana z disneyowskich "Zombi" miała 33 lata
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Nie żyje Carla Jeffery. Aktorka znana z disneyowskich "Zombi" miała 33 lata

The Hollywood Reporter / autor: /
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Nie żyje Carla Jeffery. Aktorka znana z disneyowskich &quot;Zombi&quot; miała 33 lata
źródło: Getty Images
autor: David Livingston
W wieku 33 lat zmarła Carla Jeffery – aktorka najlepiej znana z realizowanych dla Disneya musicali dla młodzieży "Zombi". Smutną informację przekazała reprezentująca ją agencja za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci naszej ukochanej Carli Jeffery, która odeszła 1 września 2026 roku w wieku zaledwie 33 lat – czytamy w poście. Carla dołączyła do rodziny Alexanders Talent Management w wieku 12 lat. Przez ponad 20 lat mieliśmy przywilej patrzeć, jak wyrasta na piękną, pełną życia i niesamowicie utalentowaną kobietę, której uśmiech rozświetlał każde miejsce, w jakim się pojawiła. Jako Bree w cieszącej się ogromną popularnością franczyzie Disneya "Zombi" Carla dzieliła się swoją radością, poczuciem humoru i wewnętrznym blaskiem z widownią na całym świecie. Carla była kimś więcej niż klientką – była rodziną. Sercem jesteśmy z rodziną i przyjaciółmi Carli, którzy mierzą się z niewyobrażalną stratą. Prosimy o uszanowanie ich prywatności w tym niewyobrażalnie trudnym czasie.

Oryginalny post znajdziecie poniżej: 



Kim była Carla Jeffery? Najważniejsze role


Carla Jeffery urodziła się 10 lipca 1993 roku. Karierę zaczęła jeszcze jako dziecko. Jej debiutem był epizod w komedii "Grubazzzki" z 2006 roku. W kolejnych latach mogliśmy ją zobaczyć m.in. w "iCarly", "Gliniarzach z Southland" czy "Pohamuj entuzjazm". Największą popularność zyskała za sprawą serii "Zombi" – młodzieżowym musicalu o życiu nastoletnich nieumarłych. Przypominamy zwiastun: 



Jeffery występowała też w takich serialach jak "Królowe krzyku" czy "American Vandal". Jej filmografię zamyka animacja "Zombi: Serial Re-Animowany", w którym po raz ostatni wcieliła się w rolę Bree.

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