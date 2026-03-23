Nie żyje Carrie Anne Fleming. Gwiazda "iZombie" miała 51 lat
Do sieci trafiła informacja o śmierci Carrie Anne Fleming – kanadyjskiej aktorki znanej między innymi z ról w "iZombie" i "Nie z tego świata". Aktor, z którym występowała w serialu "Nie z tego świata" – Jim Beaver – poinformował, że gwiazda zmarła 26 lutego w Sidney w Kolumbii Brytyjskiej w wyniku powikłań po po raku piersi. 

Fleming miała 51 lat. 

Carrie Anne Fleming – historia kariery



Fleming urodziła się 16 sierpnia 1974 roku w Digby w Nowej Szkocji. Uczęszczała do Mount Douglas Senior Secondary w Victorii w Kolumbii Brytyjskiej, a następnie studiowała aktorstwo w Kaleidoscope Theatre i Kidco Theatre Dance Company w tym samym mieście.

Carrie Anne Fleming w "iZombie"

Fleming zaczynała od mniejszych ról w filmach i serialach, m.in. w "Viper" i "Farciarz Gilmore" z Adamem Sandlerem, ale prawdziwą rozpoznawalność przyniosła jej postać Jenifer w horrorowym cyklu "Mistrzowie horroru" Dario Argento. Fleming zagrała tam zdeformowaną kobietę o kanibalistycznych skłonnościach w odcinku zatytułowanym "Jenifer". Pojawiała się także w innych horrorach, w tym "Krwawa wróżba" i "Krwiopijcy: Wojny wampirów". Przede wszystkim jednak widzowie pokochali ją jako Karen Singer w "Nie z tego świata" i Candy Baker w "iZombie".

Poza ekranem aktorka brylowała też na scenie w Kolumbii Brytyjskiej – od klasyki "Romeo i Julia" przez "Stalowe magnolie" po energetyczny "Fame". 

Carrie Anne Fleming pozostawiła po sobie córkę Madalyn Rose. 

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Box Office Świat: Indie pokonały Amazon!

1 komentarz
Inne Filmy

Barry Keoghan o hejcie dotyczącym jego wyglądu. "Zamykam się w sobie"

43 komentarze
Seriale

"Godzina zero" już dziś! Tajemnicze morderstwo w CANAL+

1 komentarz
Filmy Box office

Box Office USA: Amazon ma hit! "Projekt Hail Mary" idzie po rekord

26 komentarzy

Amanda Peet o swojej diagnozie i drodze do zdrowia

13 komentarzy
Filmy

Czacha dymi! Czy to nowy Ghost Rider?

31 komentarzy
VOD Inne Seriale

"Harry Potter". Grozili mu śmiercią. Bo gra Snape'a

136 komentarzy