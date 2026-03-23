Nie żyje Carrie Anne Fleming. Gwiazda "iZombie" miała 51 lat

Do sieci trafiła informacja o śmierci Carrie Anne Fleming – kanadyjskiej aktorki znanej między innymi z ról w "iZombie" i "Nie z tego świata". Aktor, z którym występowała w serialu "Nie z tego świata" – Jim Beaver – poinformował, że gwiazda zmarła 26 lutego w Sidney w Kolumbii Brytyjskiej w wyniku powikłań po po raku piersi.
Fleming miała 51 lat.
Fleming urodziła się 16 sierpnia 1974 roku w Digby w Nowej Szkocji. Uczęszczała do Mount Douglas Senior Secondary w Victorii w Kolumbii Brytyjskiej, a następnie studiowała aktorstwo w Kaleidoscope Theatre i Kidco Theatre Dance Company w tym samym mieście.
Carrie Anne Fleming w "iZombie"
Fleming zaczynała od mniejszych ról w filmach i serialach, m.in. w "Viper
" i "Farciarz Gilmore
" z Adamem Sandlerem
, ale prawdziwą rozpoznawalność przyniosła jej postać Jenifer w horrorowym cyklu "Mistrzowie horroru" Dario Argento
. Fleming
zagrała tam zdeformowaną kobietę o kanibalistycznych skłonnościach w odcinku zatytułowanym "Jenifer". Pojawiała się także w innych horrorach, w tym "Krwawa wróżba
" i "Krwiopijcy: Wojny wampirów
". Przede wszystkim jednak widzowie pokochali ją jako Karen Singer w "Nie z tego świata
" i Candy Baker w "iZombie
".
Poza ekranem aktorka brylowała też na scenie w Kolumbii Brytyjskiej – od klasyki "Romeo i Julia" przez "Stalowe magnolie" po energetyczny "Fame".
Carrie Anne Fleming pozostawiła po sobie córkę Madalyn Rose.