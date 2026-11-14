Nie żyje Chrisian Cousins. Jako dziecko zagrał ze Schwarzeneggerem w "Gliniarzu w przedszkolu"

Nie żyje Christian Cousins - były dziecięcy aktor, który wraz z bratem bliźniakiem Josephem wystąpił w komedii "Gliniarz w przedszkolu" z Arnoldem Schwarzeneggerem. Mężczyzna zmarł w październiku w wieku 43 lat po długiej walce z chorobą wątroby. Informację o jego śmierci przekazał w mediach społecznościowych przyrodni brat, Jonas Roeser.
Christian Cousins: życie i kariera
"Trudno mi podzielić się wiadomością, że mój brat Christian Cousins
odszedł" - napisał Roeser na Instagramie. Wspomniał również o wspólnych dokonaniach Christiana i jego brata bliźniaka, Josepha "Joeya" Cousinsa, którzy jako dzieci zdobyli popularność dzięki występom w serialu "Knots Landing" oraz roli Dominica w "Gliniarzu w przedszkolu
". "Te role stanowią jednak tylko niewielką część tego, jak będę pamiętał Christiana. Był barwną postacią, pełną pasji i energii, miał mnóstwo opowieści i jeszcze większe marzenia" - dodał Roeser. Przyznał, że choroba wątroby bardzo wyniszczyła jego brata, ale pociesza go myśl, że Christian nie cierpi już z powodu bólu. Christian
i Joseph
Cousinsowie urodzili się 17 marca 1983 roku w hrabstwie Orange w Kalifornii. W latach 1987-1993 wspólnie wcielali się w Bobby'ego Gibsona Ewinga w 88 odcinkach popularnej opery mydlanej CBS "Knots Landing
". W 1990 roku pojawili się również w "Gliniarzu w przedszkolu
", gdzie zagrali Dominica, jednego z podopiecznych bohatera granego przez Schwarzeneggera
.
Bracia wystąpili razem także w horrorze "Critters 3
" z 1991 roku oraz serialu "Eerie, Indiana". Christian pojawił się ponadto w takich produkcjach jak "Autostrada do nieba
", "Empty Nest
" i filmie telewizyjnym "Roxanne: Nagroda Pulitzera
". W 1993 roku zagrał Claya Jonesa w filmie telewizyjnym "A Walton Thanksgiving Reunion
". Ostatnim aktorskim występem bliźniaków był film "Twin Sitters
" z 1995 roku.
Po zakończeniu kariery aktorskiej Cousins
zajął się biznesem. Jak opowiadał podczas internetowego spotkania obsady "Gliniarza w przedszkolu
" zorganizowanego w 2020 roku przez Yahoo Entertainment, pracował jako menedżer w branży meblarskiej i był współwłaścicielem firmy zajmującej się produktami CBD.
Zwiastun filmu "Gliniarz w przedszkolu"