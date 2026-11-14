Newsy Filmy Nie żyje Chrisian Cousins. Jako dziecko zagrał ze Schwarzeneggerem w "Gliniarzu w przedszkolu"
Filmy

Nie żyje Chrisian Cousins. Jako dziecko zagrał ze Schwarzeneggerem w "Gliniarzu w przedszkolu"

Instagram / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+Chrisian+Cousins.+Jako+dziecko+zagra%C5%82+ze+Schwarzeneggerem+w+%22Gliniarzu+w+przedszkolu%22-169660
Nie żyje Chrisian Cousins. Jako dziecko zagrał ze Schwarzeneggerem w &quot;Gliniarzu w przedszkolu&quot;
Nie żyje Christian Cousins - były dziecięcy aktor, który wraz z bratem bliźniakiem Josephem wystąpił w komedii "Gliniarz w przedszkolu" z Arnoldem Schwarzeneggerem. Mężczyzna zmarł w październiku w wieku 43 lat po długiej walce z chorobą wątroby. Informację o jego śmierci przekazał w mediach społecznościowych przyrodni brat, Jonas Roeser. 

Christian Cousins: życie i kariera



"Trudno mi podzielić się wiadomością, że mój brat Christian Cousins odszedł" - napisał Roeser na Instagramie. Wspomniał również o wspólnych dokonaniach Christiana i jego brata bliźniaka, Josepha "Joeya" Cousinsa, którzy jako dzieci zdobyli popularność dzięki występom w serialu "Knots Landing" oraz roli Dominica w "Gliniarzu w przedszkolu". "Te role stanowią jednak tylko niewielką część tego, jak będę pamiętał Christiana. Był barwną postacią, pełną pasji i energii, miał mnóstwo opowieści i jeszcze większe marzenia" - dodał Roeser. Przyznał, że choroba wątroby bardzo wyniszczyła jego brata, ale pociesza go myśl, że Christian nie cierpi już z powodu bólu.


Christian i Joseph Cousinsowie urodzili się 17 marca 1983 roku w hrabstwie Orange w Kalifornii. W latach 1987-1993 wspólnie wcielali się w Bobby'ego Gibsona Ewinga w 88 odcinkach popularnej opery mydlanej CBS "Knots Landing". W 1990 roku pojawili się również w "Gliniarzu w przedszkolu", gdzie zagrali Dominica, jednego z podopiecznych bohatera granego przez Schwarzeneggera.


Bracia wystąpili razem także w horrorze "Critters 3" z 1991 roku oraz serialu "Eerie, Indiana". Christian pojawił się ponadto w takich produkcjach jak "Autostrada do nieba", "Empty Nest" i filmie telewizyjnym "Roxanne: Nagroda Pulitzera". W 1993 roku zagrał Claya Jonesa w filmie telewizyjnym "A Walton Thanksgiving Reunion". Ostatnim aktorskim występem bliźniaków był film "Twin Sitters" z 1995 roku.

Po zakończeniu kariery aktorskiej Cousins zajął się biznesem. Jak opowiadał podczas internetowego spotkania obsady "Gliniarza w przedszkolu" zorganizowanego w 2020 roku przez Yahoo Entertainment, pracował jako menedżer w branży meblarskiej i był współwłaścicielem firmy zajmującej się produktami CBD.

Zwiastun filmu "Gliniarz w przedszkolu"



Najnowsze Newsy

Filmowa złota piątka do obejrzenia w Polsat Box Go

Rankingi Filmy

Te role Johnny'ego Deppa niezmiennie zachwycają

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

"Spider-Man" z nominacją do Oscara dla najlepszego filmu?

6 komentarzy
Seriale

"Ranczo: Zemsta wiedźm" z nowym zwiastunem

15 komentarzy
Filmy

Margot Robbie gwiazdą nowego filmu twórcy "Dramy"

8 komentarzy
Inne Filmy

Po wyroku dla Russella Branda pojawiły się kolejne oskarżenia

25 komentarzy
Filmy

Kto zostanie Bondem? Jeden z kandydatów ma przewagę

27 komentarzy