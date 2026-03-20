Nie żyje Chuck Norris. Aktor i mistrz sztuk walki znany m.in. ze "Strażnika Teksasu" miał 86 lat

Nie żyje Chuck Norris – amerykański aktor i mistrz sztuk walki. Zapamiętamy go przede wszystkim z serialu "Strażnik Teksasu" oraz licznych filmów akcji, m.in. serii "Zaginiony w akcji" i "Oddział Delta", "Samotnego wilka McQuade'a" czy "Niezniszczalnych 2". Miał 86 lat.

Kim był Chuck Norris? Początki kariery


Chuck Norris urodził się 10 marca 1940 roku. W 1958 roku wstąpił do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych i został wysłany do Korei Południowej. To właśnie tam zaczął trenować sztuki walki. Pasję tę kontynuował po powrocie do ojczyzny, gdzie do 1962 roku kontynuował służbę w bazie w Kalifornii. Otworzył szkołę sztuk walki i zaczął brać udział w zawodach. Po raz pierwszy na ekranie pojawił się w niewielkiej roli w komedii "The Wrecking Crew" – parodii filmów szpiegowskich z Deanem Martinem w rol głównej. 

Najważniejsze role Chucka Norrisa


Pierwszą znaczącą rolę Norris zagrał u boku Bruce'a Lee, prywatnie swojego przyjaciela, w hongkońskiej "Drodze smoka". Przypominamy poświęcony tej produkcji odcinek programu Na skróty: 



Status gwiazdy przyniosły mu filmy "Zabijaka, zabijaka" i "Porządni faceci ubierają się na czarno". Przez całą karierę Norris chętnie korzystał z doświadczenia mistrza sztuk walki ("Jednoosobowy oddział", animacja "Chuck Norris i jego karatecy", "Kumple"). Chętnie wcielał się w wojskowych komandosów (serie "Zaginiony w akcji" i "Oddział Delta") i stróżów prawa ("Samotny wilk McQuade", "Kod milczenia", "Inwazja na USA", "Bohater i strach", "Zabójca", "Superpies", "Hitman – Cena zemsty", "Człowiek prezydenta"). 

Największą popularność przyniosła mu rola Cordella Walkera – tytułowego "Strażnika Teksasu" w emitowanym także w Polsce serialu. Norris zagrał tę postać nie tylko w 196 odcinkach oryginalnej produkcji, ale także w spin-offie "Strażnicy miasta", filmie "Strażnik Teksasu: Próba ognia" oraz – gościnnie – w "Stanie wyjątkowym". 

W 2005 roku internet zalała fala absurdalnych dowcipów, których bohaterem był Norris – tzw. Chuck Norris Facts. Opisywały one na nadludzką siłę i niezwykłe umiejętności serialowego Strażnika Teksasu, m.in. słynny kop z półobrotu, który mogliśmy wielokrotnie podziwiać na ekranie. Komik Ian Spector stworzył nawet generator żartów o Chucku Norrisie, a niedługo potem wydał je w formie serii książek (m.in. "The Truth About Chuck Norris", "Chuck Norris Cannot Be Stopped"). Sam Norris początkowo odnosił się do nich z dystansem, jednak w grudniu 2007 roku złożył pozew przeciwko wydawcy Penguin USA. Został on wycofany w 2008 roku, a rok później nakładem wydawnictwa Tyndale House Publishers do księgarń trafiła autoryzowana przez Norrisa "The Official Chuck Norris Fact Book". 

Jeden z Chuck Norris Facts został nawet wykorzystany w "Niezniszczalnych 2". Gdy w jednej ze scen Barney (Sylvester Stallone) mówi do Bookera (Chuck Norris), że podobno ukąsiła go kobra, odpowiada on: Tak było. Po pięciu dniach agonalnego bólu kobra zmarła. Choć rola ta, będącą pierwszą od czasu "Zadania specjalnego" z 2005 roku, przyniosła Norrisowi sympatię publiczności, nie rozpoczęła renesansu jego kariery. W kolejnych latach pojawiał się na ekranie sporadycznie, m.in. gościnnie w serialu "Hawaii 5.0" czy B-klasowym akcyjniaku sci-fi "Agent Recon". Jego ostatnią rolą był występ w filmie "Zombie Plane" z 2026 roku.

