Nie żyje Chuck Norris. Aktor i mistrz sztuk walki znany m.in. ze "Strażnika Teksasu" miał 86 lat

Nie żyje Chuck Norris – amerykański aktor i mistrz sztuk walki. Zapamiętamy go przede wszystkim z serialu "Strażnik Teksasu" oraz licznych filmów akcji, m.in. serii "Zaginiony w akcji" i "Oddział Delta", "Samotnego wilka McQuade'a" czy "Niezniszczalnych 2". Miał 86 lat.
Chuck Norris w serialu "Strażnik Teksasu"
Kim był Chuck Norris? Początki karieryChuck Norris
urodził się 10 marca 1940 roku. W 1958 roku wstąpił do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych i został wysłany do Korei Południowej. To właśnie tam zaczął trenować sztuki walki. Pasję tę kontynuował po powrocie do ojczyzny, gdzie do 1962 roku kontynuował służbę w bazie w Kalifornii. Otworzył szkołę sztuk walki i zaczął brać udział w zawodach. Po raz pierwszy na ekranie pojawił się w niewielkiej roli w komedii "The Wrecking Crew
" – parodii filmów szpiegowskich z Deanem Martinem
w rol głównej.
Najważniejsze role Chucka Norrisa
Pierwszą znaczącą rolę Norris
zagrał u boku Bruce'a Lee
, prywatnie swojego przyjaciela, w hongkońskiej "Drodze smoka
". Przypominamy poświęcony tej produkcji odcinek programu Na skróty:
Status gwiazdy przyniosły mu filmy "Zabijaka, zabijaka
" i "Porządni faceci ubierają się na czarno
". Przez całą karierę Norris chętnie korzystał z doświadczenia mistrza sztuk walki ("Jednoosobowy oddział
", animacja "Chuck Norris i jego karatecy
", "Kumple
"). Chętnie wcielał się w wojskowych komandosów (serie "Zaginiony w akcji
" i "Oddział Delta
") i stróżów prawa ("Samotny wilk McQuade
", "Kod milczenia
", "Inwazja na USA
", "Bohater i strach
", "Zabójca
", "Superpies
", "Hitman – Cena zemsty
", "Człowiek prezydenta
").
Największą popularność przyniosła mu rola Cordella Walkera
– tytułowego "Strażnika Teksasu
" w emitowanym także w Polsce serialu. Norris
zagrał tę postać nie tylko w 196 odcinkach oryginalnej produkcji, ale także w spin-offie "Strażnicy miasta
", filmie "Strażnik Teksasu: Próba ognia
" oraz – gościnnie – w "Stanie wyjątkowym
".
W 2005 roku internet zalała fala absurdalnych dowcipów, których bohaterem był Norris
– tzw. Chuck Norris Facts. Opisywały one na nadludzką siłę i niezwykłe umiejętności serialowego Strażnika Teksasu, m.in. słynny kop z półobrotu, który mogliśmy wielokrotnie podziwiać na ekranie. Komik Ian Spector stworzył nawet generator żartów o Chucku Norrisie
, a niedługo potem wydał je w formie serii książek (m.in. "The Truth About Chuck Norris", "Chuck Norris Cannot Be Stopped"). Sam Norris
początkowo odnosił się do nich z dystansem, jednak w grudniu 2007 roku złożył pozew przeciwko wydawcy Penguin USA. Został on wycofany w 2008 roku, a rok później nakładem wydawnictwa Tyndale House Publishers do księgarń trafiła autoryzowana przez Norrisa
"The Official Chuck Norris Fact Book".
Chuck Norris jako Booker w filmie "Niezniszczalni 2"
Jeden z Chuck Norris Facts został nawet wykorzystany w "Niezniszczalnych 2
". Gdy w jednej ze scen Barney (Sylvester Stallone
) mówi do Bookera (Chuck Norris
), że podobno ukąsiła go kobra, odpowiada on: Tak było. Po pięciu dniach agonalnego bólu kobra zmarła.
Choć rola ta, będącą pierwszą od czasu "Zadania specjalnego
" z 2005 roku, przyniosła Norrisowi
sympatię publiczności, nie rozpoczęła renesansu jego kariery. W kolejnych latach pojawiał się na ekranie sporadycznie, m.in. gościnnie w serialu "Hawaii 5.0
" czy B-klasowym akcyjniaku sci-fi "Agent Recon
". Jego ostatnią rolą był występ w filmie "Zombie Plane
" z 2026 roku.