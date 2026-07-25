Nie żyje Chuck Russell. Twórca "Koszmaru z ulicy Wiązów 3" i "Maski" miał 74 lata

W ubiegłą środę niespodziewanie zmarł Chuck Russell – amerykański reżyser, scenarzysta i producent najlepiej znany jako twórca filmów "Koszmar z ulicy Wiązów 3: Wojownicy snów" i "Maska". Miał 74 lata. Smutną informację przekazała mediom jego żona – Ania Zeyne – która znalazła go nieprzytomnego w domu i wezwała pomoc. Był wspaniałym facetem, był dla mnie wszystkim – powiedziała.
Kim był Chuck Russell? Początki karieryChuck Russell
urodził się 9 maja 1952 roku. Karierę w branży zaczął jako kierownik planu i asystent reżysera przy niezależnych produkcjach. Jednocześnie pracował nad własnymi scenariuszami. Pierwszym, jaki doczekał się realizacji, był horror sci-fi "Ucieczka w sen"(napisany wspólnie z Davidem Lougherym
i reżyserem Josephem Rubenem). Jako reżyser Russell zadebiutował w 1987 roku filmem "Koszmar z ulicy Wiązów 3: Wojownicy snów
". Był on sukcesem kasowym (zarobił więcej niż dwie pierwsze części razem wzięte) i do dziś cieszy się statusem jednej z najlepszych części serii. Przypominamy zwiastun:
Chuck Russell – najważniejsze filmy
W filmografii Russella
znajdziemy przede wszystkim horrory (wspomniani już "Wojownicy snów
", "Próba sił
"), filmy sci-fi i fantasy ("Plazma
", czyli remake "Bloba – zabójcy z kosmosu
", "Maska
" z Jimem Carreyem
w roli głównej, "Król Skorpion
"), a także thrillery i akcyjniaki ("Egzekutor
", "Jestem zemstą
", "Paradise City
"). Jego filmografię zamyka horror "Witchboard
", który w 2024 roku zadebiutował na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Fantasia" w Montrealu.
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1994 rok. Chuck Russell (drugi z lewej) w towarzystwie obsady na uroczystej premierze filmu "Maska" w Los Angeles
Z Russellem
pożegnał się m.in. Jim Carrey
, który w oficjalnym oświadczeniu napisał: Praca z Chuckiem Russellem była przywilejem. Kręcąc "Maskę", stworzył on na planie atmosferę dziecięcej radości, zachwytu i koleżeństwa. Jego radość poruszała i inspirowała całą obsadę i ekipę. Każdy z nas przez wiele lat czerpał z błogosławieństwa tych pełnych życia i ponadczasowych chwil. Uważam "Maskę" za jeden z klejnotów mojego twórczego życia. Dziękuję, Chuck.