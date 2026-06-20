Nie żyje Claude Guillemot, współzałożyciel Ubisoftu. Miał 69 lat

W piątek w katastrofie lotniczej zginął Claude Guillemot - współzałożyciel francuskiego giganta branży growej, Ubisoftu. Informację o śmierci biznesmena w oficjalnym komunikacie potwierdziła jego firma.
Claude Guillemot: wizjoner branży growej Ubisoft z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o śmierci Claude’a Guillemota, współzałożyciela grupy i prezesa Guillemot Corporation, który zginął w wypadku. Nasze myśli są z jego rodziną i bliskimi w tym trudnym czasie
- czytamy w oświadczeniu.
Jak podał dziennik "Ouest-France", 69-letni Guillemot znajdował się na pokładzie dwusilnikowej Cessny 421, która rozbiła się na francuskim wybrzeżu Atlantyku, w kurorcie La Baule. W mieście w ten weekend miały odbyć się pokazy lotnicze. Wraz z milionerem zginęła jeszcze jedna osoba.
Claude Guillemot odegrał kluczową rolę w rozwoju Ubisoftu. W 1986 roku wraz z czterema braćmi - Christianem, Gérardem, Michelem i Yvesem - zdecydował się przekształcić rodzinną firmę zajmującą się m.in. wysyłkową sprzedażą oprogramowania komputerowego w wydawcę gier wideo. W kolejnych latach Ubisoft stał się potentatem branży mającym w swoim portfolio takie legendarne marki jak "Assassin's Creed
", "Prince of Persia
", "Tom Clancy's
", "Rayman
", "Far Cry
" i "Watch_Dogs
". Claude działał głównie za kulisami, podczas gdy twarzą i prezesem Ubisoftu przez lata pozostawał Yves.
Zwiastun gry "Assassin's Creed"