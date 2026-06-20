Newsy Gry Nie żyje Claude Guillemot, współzałożyciel Ubisoftu. Miał 69 lat
Gry

Nie żyje Claude Guillemot, współzałożyciel Ubisoftu. Miał 69 lat

Reuters / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+Claude+Guillemot%2C+wsp%C3%B3%C5%82za%C5%82o%C5%BCyciel+Ubisoftu.+Mia%C5%82+69+lat-167192
Nie żyje Claude Guillemot, współzałożyciel Ubisoftu. Miał 69 lat
źródło: Getty Images
autor: John Keeble
W piątek w katastrofie lotniczej  zginął Claude Guillemot - współzałożyciel francuskiego giganta branży growej, Ubisoftu. Informację o śmierci biznesmena w oficjalnym komunikacie potwierdziła jego firma.  

Claude Guillemot: wizjoner branży growej



Ubisoft z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o śmierci Claude’a Guillemota, współzałożyciela grupy i prezesa Guillemot Corporation, który zginął w wypadku. Nasze myśli są z jego rodziną i bliskimi w tym trudnym czasie - czytamy w oświadczeniu.   

Jak podał dziennik "Ouest-France", 69-letni Guillemot znajdował się na pokładzie dwusilnikowej Cessny 421, która rozbiła się na francuskim wybrzeżu Atlantyku, w kurorcie La Baule. W mieście w ten weekend miały odbyć się pokazy lotnicze. Wraz z milionerem zginęła jeszcze jedna osoba.

Claude Guillemot odegrał kluczową rolę w rozwoju Ubisoftu. W 1986 roku wraz z czterema braćmi - Christianem, Gérardem, Michelem i Yvesem - zdecydował się przekształcić rodzinną firmę zajmującą się m.in. wysyłkową sprzedażą oprogramowania komputerowego w wydawcę gier wideo. W kolejnych latach Ubisoft stał się potentatem branży mającym  w swoim portfolio takie legendarne marki jak "Assassin's Creed", "Prince of Persia", "Tom Clancy's", "Rayman", "Far Cry" i "Watch_Dogs". Claude działał głównie za kulisami, podczas gdy twarzą i prezesem Ubisoftu przez lata pozostawał Yves.

Zwiastun gry "Assassin's Creed"



Najnowsze Newsy

Seriale

Klasyka literatury dziecięcej w drodze na ekran

11 komentarzy
Filmy Multimedia

"42.6 Years": Pugh i Sandberg na nowych zdjęciach z planu

5 komentarzy
Filmy

Czy poznaliśmy właśnie scenarzystę nowego filmu o Obcym?

10 komentarzy
Inne Seriale

Nie żyje reżyser kultowych seriali komediowych

2 komentarze
Seriale

Twórca "Głowy rodziny" zekranizuje bestseller o kosmitach

3 komentarze
Filmy

Tom Holland szykuje film z twórcą "Na rauszu"

16 komentarzy
Seriale

McConaughey i Harrelson ponownie razem na ekranie w serialu Apple TV