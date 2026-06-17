Nie żyje Daveigh Chase. Odtwórczyni roli Samary z "The Ring" miała 35 lat

Według doniesień amerykańskich mediów zmarła Daveigh Chase, aktorka znana przede wszystkim z użyczenia głosu Lilo w animacji "Lilo i Stitch" oraz z roli Samary Morgan w horrorze "The Ring". Miała 35 lat.
Co wiemy o okolicznościach śmierci Chase?
Informację o śmierci przekazał serwis TMZ, powołując się na partnera aktorki, Roya Hernandeza. Kilka dni wcześniej uruchomił on zbiórkę internetową, w której poinformował, że Chase
zmaga się z zapaleniem opon mózgowych oraz poważnymi infekcjami krwi. Jak przekazał, jej stan był krytyczny, a lekarze nie dawali dużych szans na wyzdrowienie. We wpisie mężczyzna zaznaczył też, że aktorka zmagała się z problemami w życiu prywatnym i nie mogła odnaleźć szczęścia.
Według Hernandeza infekcja krwi doprowadziła do sepsy i niewydolności organizmu. Na razie nie pojawiło się jednak niezależne potwierdzenie tych informacji. Daveigh Chase
zdobyła popularność już jako nastolatka. Przełomem był dla niej 2002 roku, w którym użyczyła głosu Lilo, a także zagrała Samarę we wspomnianym amerykańskim remake'u "The Ring
". Za ten występ otrzymała nagrodę MTV Movie Award w kategorii najlepszego ekranowego czarnego charakteru. W kolejnych latach użyczała głosu Lilo w innych produkcjach, a także wystąpiła m.in. w "S. Darko
" (powtarzając rolę z "Donniego Darko
") oraz w "Chłopcu z czerwonym wózkiem
". Ostatnią filmową rolę zagrała w "American Romance
" z 2016 roku.
W chwili publikacji przedstawiciele aktorki nie wydali oficjalnego komunikatu dotyczącego jej śmierci.
"The Ring" - zwiastun