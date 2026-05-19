Nie żyje David Burke. Dr Watson z "Przygód Sherlocka Holmesa" miał 91 lat

W wieku 91 lat zmarł David Burke – brytyjski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny najlepiej znany z roli dr. Watsona w serialu "Przygody Sherlocka Holmesa". Smutną informację przekazał mediom jego agent.
Kim był David Burke? Początki karieryDavid Burke
urodził się 25 maja 1934 roku. Aktorstwa uczył się w Królewskiej Akademii Sztuki Dramatycznej. Po ukończeniu studiów współpracował z Peterem O'Toole'em
w Bristol Old Vic, gdzie poznał swoją przyszłą żonę – Annę Calder-Marshall
. Ich syn Tom
także został aktorem (mogliśmy zobaczyć go m.in. w "Furiosie
" czy "Szpiegach
").
Z jakich ról zapamiętamy Davida Burke'a?David Burke
zostanie zapamiętany przede wszystkim z roli dr. Johna Watsona
w emitowanym w latach 1984–1985 serialu "Przygody Sherlocka Holmesa
", w którym partnerował Jeremy'emu Brettowi
. Mimo że w występ ten przyniósł mu uznanie i sympatię publiczności, Burke
zdecydował się zrezygnować na rzecz występów w Royal Shakespeare Company (w jednym z wywiadów przyznał też, że miał dość powtarzania frazy "Wielkie nieba, Holmesie
!"). W nakręconej po latach kontynuacji "Pamiętniki Sherlocka Holmesa
" zastąpił go Edward Hardwicke
.
Jeremy Brett i David Burke jako Holmes i Watson
Na uwagę zasługują także kreacje, jakie Burke
stworzył w innych produkcjach telewizyjnych: thrillerze sci-fi "The Guardians
", dramacie "Spyship
" czy dramacie szpiegowskim "Reilly: The Ace of Spies
". Mogliśmy zobaczyć go też w adaptacjach sztuk Szekspira
– "Ryszardzie III
" i "Wieczorze Trzech Króli
" – komediach "Miłość i brak zaufania
" i "Tysiąc słów
", horrorze "Kobieta w czerni
" czy dramacie biblijnym "Młody Mesjasz
".