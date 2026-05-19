Nie żyje David Burke. Dr Watson z "Przygód Sherlocka Holmesa" miał 91 lat

W wieku 91 lat zmarł David Burke – brytyjski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny najlepiej znany z roli dr. Watsona w serialu "Przygody Sherlocka Holmesa". Smutną informację przekazał mediom jego agent.

Kim był David Burke? Początki kariery


David Burke urodził się 25 maja 1934 roku. Aktorstwa uczył się w Królewskiej Akademii Sztuki Dramatycznej. Po ukończeniu studiów współpracował z Peterem O'Toole'em w Bristol Old Vic, gdzie poznał swoją przyszłą żonę – Annę Calder-Marshall. Ich syn Tom także został aktorem (mogliśmy zobaczyć go m.in. w "Furiosie" czy "Szpiegach").

Z jakich ról zapamiętamy Davida Burke'a?


David Burke zostanie zapamiętany przede wszystkim z roli dr. Johna Watsona w emitowanym w latach 1984–1985 serialu "Przygody Sherlocka Holmesa", w którym partnerował Jeremy'emu Brettowi. Mimo że w występ ten przyniósł mu uznanie i sympatię publiczności, Burke zdecydował się zrezygnować na rzecz występów w Royal Shakespeare Company (w jednym z wywiadów przyznał też, że miał dość powtarzania frazy "Wielkie nieba, Holmesie!"). W nakręconej po latach kontynuacji "Pamiętniki Sherlocka Holmesa" zastąpił go Edward Hardwicke.

Na uwagę zasługują także kreacje, jakie Burke stworzył w innych produkcjach telewizyjnych: thrillerze sci-fi "The Guardians", dramacie "Spyship" czy dramacie szpiegowskim "Reilly: The Ace of Spies". Mogliśmy zobaczyć go też w adaptacjach sztuk Szekspira – "Ryszardzie III" i "Wieczorze Trzech Króli" – komediach "Miłość i brak zaufania" i "Tysiąc słów", horrorze "Kobieta w czerni" czy dramacie biblijnym "Młody Mesjasz". 

