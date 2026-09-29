Nie żyje Dennis Haskins. Aktor znany z serialu "Byle do dzwonka" miał 75 lat

Nie żyje Dennis Haskins – amerykański aktor telewizyjny i filmowy najlepiej znany z roli dyrektora Richarda Beldinga w sitcomie "Byle do dzwonka". Miał 75 lat. Smutną informację przekazał mediom Jay Schachter – jego agent.
To tragiczna strata. Wszyscy kochali pana Beldinga, a ci z nas, którzy mieli okazje poznać Dennisa, kochali go jeszcze bardziej. Był wspaniałą osobą i kochał, naprawdę szczerze kochał swoich fanów. Zawsze, bez względu na wszystko, miał dla nich czas. Był moim klientem i drogim przyjacielem przez ponad 20 lat i będzie mi go straszliwie brakowało – czytamy w oświadczeniu Schachtera.