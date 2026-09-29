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Nie żyje Dennis Haskins. Aktor znany z serialu "Byle do dzwonka" miał 75 lat

The Hollywood Reporter / autor: /
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Nie żyje Dennis Haskins. Aktor znany z serialu &quot;Byle do dzwonka&quot; miał 75 lat
źródło: Getty Images
autor: Icon Sportswire
Nie żyje Dennis Haskins – amerykański aktor telewizyjny i filmowy najlepiej znany z roli dyrektora Richarda Beldinga w sitcomie "Byle do dzwonka". Miał 75 lat. Smutną informację przekazał mediom Jay Schachter – jego agent.

To tragiczna strata. Wszyscy kochali pana Beldinga, a ci z nas, którzy mieli okazje poznać Dennisa, kochali go jeszcze bardziej. Był wspaniałą osobą i kochał, naprawdę szczerze kochał swoich fanów. Zawsze, bez względu na wszystko, miał dla nich czas. Był moim klientem i drogim przyjacielem przez ponad 20 lat i będzie mi go straszliwie brakowało – czytamy w oświadczeniu Schachtera.

GettyImages-140899816.jpg Getty Images © NBC
Dennis Haskins jako dyrektor Richard Belding

Kim był Dennis Haskins? Początki kariery


Dennis Haskins urodził się 18 listopada 1950 roku. Karierę rozpoczął na początku lat 80. od niewielkich ról w serialach ("Archie Bunker's Place", "Simon & Simon", "The Fall Guy", "Diukowie Hazzardu", "Magnum") i filmach telewizyjnych ("Deadly Intentions", "Hiroshima Maiden", "Reporter").

Najważniejsze role Dennisa Haskinsa


Haskins zostanie zapamiętany przede wszystkim jako pan Belding – dyrektor liceum Bayside High. Postać ta po raz pierwszy pojawiła się w realizowanym dla Disney Channel serialu "Good Morning, Miss Bliss", który następnie zmienił się w emitowane w latach 1989–1992 na NBC "Byle do dzwonka". Haskins zagrał we wszystkich 86 odcinkach. Do swojej roli powrócił w kontynuacji "Saved by the Bell: The New Class" (1993–2000) oraz, po latach, w zrealizowanym na potrzeby programu "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" skeczu, w którym wystąpił razem z innymi gwiazdami serialu: Markiem-Paulem Gosselaarem, Elizabeth Berkley, Mario Lopezem i Tiffani Thiessen.



W filmografii Haskinsa znajdziemy komedie ("Wielka misja Maxa Keeble'a, "The Legend of Awesomest Maximus", "Milion sposobów jak zginąć na Zachodzie") i dramaty ("Clemency") oraz B-klasowe thrillery i horrory ("Zabójcza głębia", "Krwawy szlak", "Wampirowo", "Porażenie rekina"). Gościnnie pojawił się w takich popularnych serialach jak "JAG – Wojskowe Biuro Śledcze", "U nas w Filadelfii" czy "Mad Men". Jego filmografię zamyka familijny komediodramat "A Bennet Song Holiday", który trafił na ekrany w 2020 roku.

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