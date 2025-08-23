Nie żyje Eduardo Serra. Autor zdjęć do "Harry'ego Pottera i Insygniów Śmierci" miał 81 lat

We wtorek zmarł operator Eduardo Serra. Jego zdjęcia mogliśmy zobaczyć m.in. w "Dziewczynie z perłą" oraz dwóch częściach "Harry'ego Pottera i Insygniów Śmierci". Miał 81 lat. Smutna informacja została potwierdzona przez Portugalską Akademię Filmową. Serra
, laureat nagród na festiwalu EnergaCAMERIMAGE, został pożegnany w mediach społecznościowych przez Marka Żydowicza, dyrektora imprezy. W poświęconym mu wpisie czytamy: Eduardo był serdecznym, skromnym i oddanym przyjacielem festiwalu. Wielokrotnie nas odwiedzał zawsze ogniskując uwagę studentów, młodych artystów i mistrzów kamery. Jego wiedza, wrażliwość, niezwykłe operowanie światłem zachwycały kolegów z branży filmowej oraz widzów na całym świecie. Spotkania z nim i rozmowy były pouczające i inspirujące. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało, drogi Eduardo. Będziemy wracać do twoich filmów. Żegnamy Cię, Przyjacielu, z ogromnym żalem i wdzięcznością za Obrazy, które nam zostawiłeś, oraz za wszystkie idee, pomysły i przemyślenia, którymi się z nami podzieliłeś.
Kim był Eduardo Serra?Eduardo Serra
urodził się 2 października 1943 roku w Lizbonie. w latach 1960–1963 studiował inżynierię na Instituto Superior Técnico, był jednak zmuszony opuścić kraj po uczestnictwie w protestach przeciwko dyktaturze António de Oliveiry Salazara. Zamieszkał we Francji, gdzie został przyjęty na ENS Louis-Lumière – założoną w 1926 roku drugą w historii szkołę filmową. Naukę ukończył w 1966 roku. w latach 70. zrobił też dyplom z historii sztuki i archeologii na paryskiej Sorbonie.
Skąd znamy Eduardo Serrę?Eduardo Serra
był jedynym Portugalczykiem dwukrotnie nominowanym do Oscara – za zdjęcia do "Miłości i śmierci w Wenecji
" (reż. Iain Softley
) i "Dziewczyny z perłą
" (reż. Peter Webber
). Chętnie współpracował z Patrice'em Leconte
(m.in. "Tango
", "Mąż fryzjerki
", "Bliscy nieznajomi
" czy wieńczący jego filmografię melodramat "Na zawsze twoja
") i Claude'em Chabrolem
(m.in. "Kolory kłamstwa
", "Kwiaty zła
" czy "Dziewczyna przecięta. na pół
"). Efekty jego pracy mogliśmy zobaczyć też w takich filmach jak "Między piekłem a niebem
" (reż. Vincent Ward
), "Więzy miłości
" (reż. Michael Winterbottom
), "Krwawy diament
", "Opór
" (reż. Edward Zwick
), "Niezniszczalny
" (reż. M. Night Shyamalan
) czy "Harry Potter i Insygnia Śmierci
" (dwie części wyreżyserowane przez Davida Yatesa
).
Przypominamy zwiastun "Dziewczyny z perłą
". Za zdjęcia do tego filmu Serra
był nominowany do Oscara i nagrody BAFTA; przyniosły mu one także Europejską Nagrodę FIlmową oraz Brązową Żabę na festwiwalu EnergaCAMERIMAGE.