Nie żyje Edward Linde-Lubaszenko. Legendarny aktor miał 86 lat

W wieku 86 lat zmarł dziś Edward Linde-Lubaszenko, znakomity aktor filmowy i teatralny znany m.in. z ról w takich klasykach jak "Psy", "Sztos", "Piłkarski poker" i "Chłopaki nie płaczą". O śmierci artysty poinformowała jego rodzina. "Żegnaj, tato" - napisał na Instagramie syn zmarłego, Olaf Lubaszenko.
Edward Linde–Lubaszenko: życie i twórczość Edward Ryszard Linde–Lubaszenko
przyszedł na świat 23 sierpnia 1939 w Białymstoku. Początkowo kształcił się na kierunku medycznym. Szybko zdał sobie jednak sprawę, że jego powołaniem jest aktorstwo. Karierę w tym zawodzie rozpoczął w 1964 roku na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu. W kolejnych latach występował na scenach wiodących polskich teatrów takich jak Teatr Współczesny czy Teatr STU w Krakowie. Przełomowym momentem w jego karierze filmowej okazała się główna rola w obrazie Kazimierza Kutza
"Ktokolwiek wie...
" oraz szeroko komentowana kreacja doktora Bognara w serialu "Układ krążenia
". Te sukcesy otworzyły mu drogę do kolejnych znaczących ról w polskim kinie i telewizji, a jego pozycja w branży ugruntowała się dzięki współpracy m.in. z Krzysztofem Zanussim
("Kontrakt
") oraz Januszem Zaorskim
("Piłkarski poker"
).
Edward Linde-Lubaszenko w serialu "Receptura"
W latach 90. stał się jednym z ulubionych aktorów Władysława Pasikowskiego
("Kroll
", "Psy
" i ich kontynuacje, "Słodko-gorzki
", "Operacja Samum
"). Zaczął również występować w filmach reżyserowanych przez swojego syna Olafa: dwóch częściach "Sztosu
", "Chłopaki nie płaczą
", "Poranku kojota
", "E=mc²
" oraz "Złotym środku
".
Inne słynne tytuły w jego filmografii to: "Lista Schindlera
", "Młode wilki
", "Karol - człowiek, który został papieżem
", "Róża
", "Pakt
", "Artyści
", "M jak miłość
" oraz "Barwy szczęścia
". Łącznie zagrał ponad 70 ról filmowych i ponad 100 teatralnych. Pod koniec 2025 roku ogłosił, że przechodzi na emeryturę. Linde–Lubaszenko
był wieloletnim wykładowcą Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. W latach 1987-1990 pełnił również stanowisko dziekana wydziału.
Za swoje osiągnięcia został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Złoty Krzyż Zasługi oraz Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".
Zwiastun filmu "Chłopaki nie płaczą"