Nie żyje Elżbieta Gaertner. Aktorka znana m.in. z "Na Wspólnej" miała 83 lata

Zmarła Elżbieta Gaertner. Aktorka znana z ról teatralnych, serialowych i dubbingowych miała 83 lata. Informacja o jej śmierci pojawiła się we wtorek m.in. w serwisie Filmpolski.
Elżbieta Gaertner – najważniejsze role i aktorskie dokonania
Gaertner ukończyła w 1965 roku Wydział Aktorski PWST w Warszawie. Na początku kariery występowała na scenach Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie oraz Teatru Powszechnego w Warszawie. Najdłużej była jednak związana z Teatrem Narodowym, gdzie grała w latach 1969-1990. Później występowała jeszcze w warszawskim Teatrze Na Woli.
Widzowie mogli kojarzyć ją także z wielu produkcji telewizyjnych. Pojawiała się w serialach takich jak "Labirynt", "Dom
", "Czterdziestolatek. 20 lat później
", "Glina
" czy "Kasia i Tomek
". Przez lata grała również w popularnych telenowelach: "Złotopolscy
", "M jak miłość
", "Samo życie
", "Plebania
" czy "Na Wspólnej
".
Elżbieta Gaertner w "Na Wspólnej"
Gaertner miała też bogaty dorobek dubbingowy. Użyczała głosu w licznych filmach i serialach animowanych, m.in. "Czarownica
", "Żółwik Sammy i spółka
", "Lorax
", "Artur ratuje gwiazdkę
", "Rodzina Rabatków
" czy "Madagaskar 2
". Pracowała także przy grach wideo – można ją usłyszeć m.in. w "Dragon Age: Początek
" oraz "Wiedźminie 2
".
Ostatnią rolą Gaertner pozostaje występ w serialu "Gang Zielonej Rękawiczki
" z 2022 roku.