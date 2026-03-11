Newsy Nie żyje Elżbieta Gaertner. Aktorka znana m.in. z "Na Wspólnej" miała 83 lata
Nie żyje Elżbieta Gaertner. Aktorka znana m.in. z "Na Wspólnej" miała 83 lata

Zmarła Elżbieta Gaertner. Aktorka znana z ról teatralnych, serialowych i dubbingowych miała 83 lata. Informacja o jej śmierci pojawiła się we wtorek m.in. w serwisie Filmpolski.

Elżbieta Gaertner – najważniejsze role i aktorskie dokonania



Gaertner ukończyła w 1965 roku Wydział Aktorski PWST w Warszawie. Na początku kariery występowała na scenach Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie oraz Teatru Powszechnego w Warszawie. Najdłużej była jednak związana z Teatrem Narodowym, gdzie grała w latach 1969-1990. Później występowała jeszcze w warszawskim Teatrze Na Woli.

Widzowie mogli kojarzyć ją także z wielu produkcji telewizyjnych. Pojawiała się w serialach takich jak "Labirynt", "Dom", "Czterdziestolatek. 20 lat później", "Glina" czy "Kasia i Tomek". Przez lata grała również w popularnych telenowelach: "Złotopolscy", "M jak miłość", "Samo życie", "Plebania" czy "Na Wspólnej".

Elżbieta Gaertner w "Na Wspólnej"
Gaertner miała też bogaty dorobek dubbingowy. Użyczała głosu w licznych filmach i serialach animowanych, m.in. "Czarownica", "Żółwik Sammy i spółka", "Lorax", "Artur ratuje gwiazdkę", "Rodzina Rabatków" czy "Madagaskar 2". Pracowała także przy grach wideo – można ją usłyszeć m.in. w "Dragon Age: Początek" oraz "Wiedźminie 2".

Ostatnią rolą Gaertner pozostaje występ w serialu "Gang Zielonej Rękawiczki" z 2022 roku.

