Newsy Filmy Inne Nie żyje Eric Bauza. To on użyczał głosu Królikowi Bugsowi i Kaczorowi Daffy'emu
Inne / Seriale / Filmy

Nie żyje Eric Bauza. To on użyczał głosu Królikowi Bugsowi i Kaczorowi Daffy'emu

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+Eric+Bauza.+To+on+u%C5%BCycza%C5%82+g%C5%82osu+Kr%C3%B3likowi+Bugsowi+i+Kaczorowi+Daffy%27emu-169312
Nie żyje Eric Bauza. To on użyczał głosu Królikowi Bugsowi i Kaczorowi Daffy'emu
źródło: Getty Images
autor: Michael Buckner
Nie żyje Eric Bauza, nagradzany aktor głosowy, który użyczał głosu Królikowi Bugsowi, Kaczorowi Daffy'emu i wielu innym postaciom ze świata Zwariowanych Melodii. Miał 46 lat. Informację o jego nagłej śmierci przekazała w niedzielę rodzina za pośrednictwem jego profilu na Instagramie. Nie podano, kiedy dokładnie zmarł.

Bauza miał w niedzielę pojawić się na premierze animacji "Kot Prot" studia Warner Bros. Pictures Animation. Chciał wesprzeć krótkometrażowy film "Daffy Season", wyświetlany przed głównym seansem.

Dorobek Erika Bauzy"



bauza-1.jpg Getty Images © Kristina Bumphrey


Aktor przez 15 lat współpracował z Warner Bros. Animation, kontynuując dziedzictwo Mela Blanca, legendarnego artysty głosowego, który stworzył wiele kultowych interpretacji bohaterów Looney Tunes. Bauza wcielał się w Bugsa i Daffy'ego m.in. w serialu "Zwariowane Melodie: Kreskówki" oraz filmie "Kosmiczny mecz: Nowa era". W tegorocznym "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota" użyczył głosu także takim postaciom jak Tweety, Elmer Fudd, Prosiak Porky i Struś Pędziwiatr. Przykre wieści skomentowała Channing Dungey, szefowa Warner Bros. Television Group i U.S. Networks, stwierdzając, że Bauza był wyjątkowym talentem, który przynosił radość i śmiech milionom ludzi na całym świecie. Podkreśliła, że aktor był cenionym członkiem zespołu studia, a możliwość kontynuowania tradycji Looney Tunes uważał za jeden z największych zaszczytów w życiu.

Bauza urodził się 7 grudnia 1979 roku w Toronto, a w ostatnich latach mieszkał w Los Angeles. Karierę w animacji zaczynał jako projektant postaci. Otrzymał nominacje do nagród Emmy i Annie za role w takich produkcjach jak "Przygody Kota w Butach", "Mapeciątka" i "Zwariowane Melodie: Kreskówki".

Jego dorobek obejmował również występy głosowe między innymi w serialach "Kicia Rożek", "Atomówki", "X-Men '97", "Przygody Timmy'ego", "Kacze opowieści" i "Mega Spider-Man", a także w filmach "Księga życia" oraz "SpongeBob: Na suchym lądzie". 

"Struś pędziwiatr i zemsta Kojota" - zwiastun



Powiązane artykuły Eric Bauza

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

Policja na planie "Miami Vice '85". Znamy szczegóły zajścia

Filmy Box office

Box Office USA: Widzowie zachwyceni nowościami. "Clayface" zwycięzcą

11 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

ToruńCAMERIMAGE 2026. Pokazy Specjalne

3 komentarze
Seriale

Sylvester Stallone o córce w "Tulsa King": Oczywiście, że to nepotyzm

41 komentarzy
Filmy

Quentin Tarantino pokazał 17 minut "Cliffa Bootha" z Bradem Pittem

9 komentarzy
Filmy

Ta animacja to najdroższy film w historii kina?

51 komentarzy

Ciesz się jesienią na własnych zasadach