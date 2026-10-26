Nie żyje Eric Bauza. To on użyczał głosu Królikowi Bugsowi i Kaczorowi Daffy'emu

Nie żyje Eric Bauza, nagradzany aktor głosowy, który użyczał głosu Królikowi Bugsowi, Kaczorowi Daffy'emu i wielu innym postaciom ze świata Zwariowanych Melodii. Miał 46 lat. Informację o jego nagłej śmierci przekazała w niedzielę rodzina za pośrednictwem jego profilu na Instagramie. Nie podano, kiedy dokładnie zmarł. Bauza
miał w niedzielę pojawić się na premierze animacji "Kot Prot
" studia Warner Bros. Pictures Animation. Chciał wesprzeć krótkometrażowy film "Daffy Season", wyświetlany przed głównym seansem.
Dorobek Erika Bauzy"
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Aktor przez 15 lat współpracował z Warner Bros. Animation, kontynuując dziedzictwo Mela Blanca
, legendarnego artysty głosowego, który stworzył wiele kultowych interpretacji bohaterów Looney Tunes. Bauza wcielał się w Bugsa
i Daffy'ego
m.in. w serialu "Zwariowane Melodie: Kreskówki
" oraz filmie "Kosmiczny mecz: Nowa era
". W tegorocznym "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota
" użyczył głosu także takim postaciom jak Tweety
, Elmer Fudd
, Prosiak Porky
i Struś Pędziwiatr
. Przykre wieści skomentowała Channing Dungey
, szefowa Warner Bros. Television Group i U.S. Networks, stwierdzając, że Bauza
był wyjątkowym talentem, który przynosił radość i śmiech milionom ludzi na całym świecie. Podkreśliła, że aktor był cenionym członkiem zespołu studia, a możliwość kontynuowania tradycji Looney Tunes uważał za jeden z największych zaszczytów w życiu. Bauza
urodził się 7 grudnia 1979 roku w Toronto, a w ostatnich latach mieszkał w Los Angeles. Karierę w animacji zaczynał jako projektant postaci. Otrzymał nominacje do nagród Emmy
i Annie
za role w takich produkcjach jak "Przygody Kota w Butach
", "Mapeciątka
" i "Zwariowane Melodie: Kreskówki
".
Jego dorobek obejmował również występy głosowe między innymi w serialach "Kicia Rożek
", "Atomówki
", "X-Men '97
", "Przygody Timmy'ego
", "Kacze opowieści
" i "Mega Spider-Man
", a także w filmach "Księga życia
" oraz "SpongeBob: Na suchym lądzie
".
"Struś pędziwiatr i zemsta Kojota" - zwiastun