Nie żyje Eva Marie Saint. Gwiazda "Na nabrzeżach" miała 102 lata

W wieku 102 lat zmarła Eva Marie Saint – aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, laureatka Oscara za drugoplanową rolę w wyreżyserowanym przez Elię Kazana dramacie "Na nabrzeżach". Mogliśmy zobaczyć ją także w produkcjach Alfreda Hitchcocka ("Północ – północny zachód"), Edwarda Dmytryka ("W poszukiwaniu deszczowego drzewa"), Bryana Singera ("Superman: Powrót") czy Akivy Goldsmana ("Zimowa opowieść"), a także popularnych serialach, m.in. "Jak zdobywano Dziki Zachód".
Kadr z filmu "Północ – północny zachód". Eva Marie Saint partnerowała w nim Cary'emu Grantowi
Kim była Eva Marie Saint? Początki karieryEva Marie Saint
urodziła się 4 lipca 1924 roku. Studiowała aktorstwo na Bowling Green State University. Karierę rozpoczęła pod koniec lat 40. od występów w telewizji i radiu. Zagrała m.in. w adaptacji "Opowieści wigilijnej", gdzie partnerowała Johnowi
i Davidowi Carradine'om
, gościnnie pojawiła się w takich serialach jak "Lights Out
", "Suspense
" czy "Martin Kane, Private Eye
".
Najważniejsze role Evy Marie Saint
Przełomem w karierze Evy Marie Saint
była rola Edie Doyle w dramacie "Na nabrzeżach
". Została za nią nagrodzona Oscarem. Przypominamy zwiastun filmu, w którym partnerowała Marlonowi Brando
:
W kolejnych latach Saint
występowała w filmach takich uznanych twórców jak Fred Zinnemann
("Kapelusz pełen deszczu
"), Edward Dmytryk
("W poszukiwaniu deszczowego drzewa"), Alfred Hitchcock
("Północ – północny zachód
"), Otto Preminger
("Exodus
") czy Norman Jewison
("Rosjanie nadchodzą
"). Uznanie przyniosła jej też rola w popularnym serialu "Jak zdobywano Dziki Zachód
" czy filmie "Taxi!!!
", za które została nominowana do nagrody Emmy. Statuetkę Amerykańskiej Akademii Telewizyjnej zdobyła w 1990 roku za występ w dramacie "Ludzie tacy jak my
". Saint
chętnie występowała w produkcjach telewizyjnych. Gościnnie pojawiła się m.in. w serialach "Statek miłości
" i "Na wariackich papierach
". Współpracowała też z Wimem Wendersem
("Nie wracaj w te strony
"), Bryanem Singerem ("Superman: Powrót
") i Akivą Goldsmanem
("Zimowa opowieść
").
Eva Marie Saint jako Martha Kent w filmie "Superman: Powrót"
W 2019 roku na festiwalu EnergaCAMERIMAGE został zaprezentowany dramat religijny "Mariette in Ecstasy
" – adaptacja powieści Rona Hansena
, w której Saint partnerowała m.in. Geraldine O'Rawe
i Rutgerowi Hauerowi
. Film został ukończony w 1996 roku, ale nie trafił do dystrybucji ze względu na bankructwo odpowiedzialnych za nie studiów.