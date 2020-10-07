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Nie żyje Eva Marie Saint. Gwiazda "Na nabrzeżach" miała 102 lata

The Playlist / autor: /
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Nie żyje Eva Marie Saint. Gwiazda &quot;Na nabrzeżach&quot; miała 102 lata
źródło: Getty Images
autor: Charley Gallay
W wieku 102 lat zmarła Eva Marie Saint – aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, laureatka Oscara za drugoplanową rolę w wyreżyserowanym przez Elię Kazana dramacie "Na nabrzeżach". Mogliśmy zobaczyć ją także w produkcjach Alfreda Hitchcocka ("Północ – północny zachód"), Edwarda Dmytryka ("W poszukiwaniu deszczowego drzewa"), Bryana Singera ("Superman: Powrót") czy Akivy Goldsmana ("Zimowa opowieść"), a także popularnych serialach, m.in. "Jak zdobywano Dziki Zachód".

Kadr z filmu "Północ – północny zachód". Eva Marie Saint partnerowała w nim Cary'emu Grantowi

Kim była Eva Marie Saint? Początki kariery


Eva Marie Saint urodziła się 4 lipca 1924 roku. Studiowała aktorstwo na Bowling Green State University. Karierę rozpoczęła pod koniec lat 40. od występów w telewizji i radiu. Zagrała m.in. w adaptacji "Opowieści wigilijnej", gdzie partnerowała Johnowi i Davidowi Carradine'om, gościnnie pojawiła się w takich serialach jak "Lights Out", "Suspense" czy "Martin Kane, Private Eye". 

Najważniejsze role Evy Marie Saint


Przełomem w karierze Evy Marie Saint była rola Edie Doyle w dramacie "Na nabrzeżach". Została za nią nagrodzona Oscarem. Przypominamy zwiastun filmu, w którym partnerowała Marlonowi Brando



W kolejnych latach Saint występowała w filmach takich uznanych twórców jak Fred Zinnemann ("Kapelusz pełen deszczu"), Edward Dmytryk ("W poszukiwaniu deszczowego drzewa"), Alfred Hitchcock ("Północ – północny zachód"), Otto Preminger ("Exodus") czy Norman Jewison ("Rosjanie nadchodzą"). Uznanie przyniosła jej też rola w popularnym serialu "Jak zdobywano Dziki Zachód" czy filmie "Taxi!!!", za które została nominowana do nagrody Emmy. Statuetkę Amerykańskiej Akademii Telewizyjnej zdobyła w 1990 roku za występ w dramacie "Ludzie tacy jak my".

Saint chętnie występowała w produkcjach telewizyjnych. Gościnnie pojawiła się m.in. w serialach "Statek miłości" i "Na wariackich papierach". Współpracowała też z Wimem Wendersem ("Nie wracaj w te strony"), Bryanem Singerem ("Superman: Powrót") i Akivą Goldsmanem ("Zimowa opowieść"). 

Eva Marie Saint jako Martha Kent w filmie "Superman: Powrót"

W 2019 roku na festiwalu EnergaCAMERIMAGE został zaprezentowany dramat religijny "Mariette in Ecstasy" – adaptacja powieści Rona Hansena, w której Saint partnerowała m.in. Geraldine O'Rawe i Rutgerowi Hauerowi. Film został ukończony w 1996 roku, ale nie trafił do dystrybucji ze względu na bankructwo odpowiedzialnych za nie studiów.

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