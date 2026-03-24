Nie żyje Franciszek Komorniczak ze "Świata według Kiepskich". Miał 98 lat

Zmarł Franciszek Komorniczak. Aktor epizodyczny był znany przede wszystkim z serialu "Świat według Kiepskich". Informacja o jego śmierci pojawiła się w serwisie Film Polski. Komorniczak zmarł 19 marca we Wrocławiu. Miał 98 lat.
Franciszek Komorniczak
urodził się 18 sierpnia w Drogoszewie (województwo wielkopolskie). Pierwszą rola w jego filmografii był występ w filmie "Farba"
(1997) Michała Rosy
, gdzie wcielił się w postać dziadka Celiny granej przez Karolinę Łukaszewicz
.
Na przełomie lat 90. i pierwszej dekady XXI wieku wystąpił w rolach epizodycznych w kilku popularnych serialach. W 2000 roku zadebiutował w obsadzie serialu "Świat według Kiepskich".
Łącznie wystąpił w siedmiu odcinkach produkcji, wcielając się w szereg postaci epizodycznych, najczęściej grając jako "emeryt".
Pojawił się też w serialu "Pierwsza miłość"
(w 2006 roku) oraz w serialu dokumentalnym "Niesamowite historie"
.
Pogrzeb Franciszka Komorniczaka
odbędzie się w środę 25 marca. Msza święta zostanie odprawiona o godz. 12.30 w kaplicy na cmentarzu parafialnym św. Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu.