Nie żyje Franciszek Komorniczak ze "Świata według Kiepskich". Miał 98 lat
Zmarł Franciszek Komorniczak. Aktor epizodyczny był znany przede wszystkim z serialu "Świat według Kiepskich". Informacja o jego śmierci pojawiła się w serwisie Film Polski. Komorniczak zmarł 19 marca we Wrocławiu. Miał 98 lat.
   

Franciszek Komorniczak urodził się 18 sierpnia w Drogoszewie (województwo wielkopolskie). Pierwszą rola w jego filmografii był występ w filmie "Farba" (1997) Michała Rosy, gdzie wcielił się w postać dziadka Celiny granej przez Karolinę Łukaszewicz.

Na przełomie lat 90. i pierwszej dekady XXI wieku wystąpił w rolach epizodycznych w kilku popularnych serialach.

W 2000 roku zadebiutował w obsadzie serialu "Świat według Kiepskich". Łącznie wystąpił w siedmiu odcinkach produkcji, wcielając się w szereg postaci epizodycznych, najczęściej grając jako "emeryt".
   
Pojawił się też w serialu "Pierwsza miłość" (w 2006 roku) oraz w serialu dokumentalnym "Niesamowite historie".

Pogrzeb Franciszka Komorniczaka odbędzie się w środę 25 marca. Msza święta zostanie odprawiona o godz. 12.30 w kaplicy na cmentarzu parafialnym św. Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

