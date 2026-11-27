W wieku 91 lat zmarł Gerald R. Molen, nagrodzony Oscarem producent filmowy, który współpracował ze Stevenem Spielbergiem przy takich produkcjach jak "Lista Schindlera", "Park Jurajski" i "Raport mniejszości". Informację o jego śmierci przekazała w mediach społecznościowych jego krewna, Rachel Lorraine Pullan. Molen od lat mieszkał w Bigfork w stanie Montana. Odszedł w poniedziałek.
Kariera Geralda R. Molena
Molen Getty Images © Steven D Starr
urodził się 6 stycznia 1935 roku w Great Falls w stanie Montana. Po służbie w piechocie morskiej rozpoczął pracę w branży filmowej. Karierę u boku Spielberga
rozpoczął od pracy jako kierownik produkcji przy "Kolorze purpury
" z 1985 roku. Reżyser zaproponował mu następnie pierwsze stanowisko producenckie - przy filmie "Bez baterii nie działa
" z 1987 roku. Molen
pracował później przy "Hooku
", a w 1993 roku otrzymał Oscara
za najlepszy film jako jeden z producentów "Listy Schindlera
". Statuetkę dzielił ze Spielbergiem
i Brankiem Lustigiem
.
W kolejnych latach Molen
kierował produkcją w Amblin Entertainment, firmie Spielberga
. Nadzorował między innymi takie tytuły jak "Flintstonowie
", "Klan urwisów
", "Casper
", "Twister
" oraz "Zaginiony świat: Jurassic Park
". W jego filmografii znalazły się również "Rain Man
", nagrodzony Oscarem
za najlepszy film, "Szybki jak błyskawica
", "Druga strona nieba
", "The Meg
" i "Meg 2: Głębia
".
Zanim został producentem, pracował w hollywoodzkich studiach jako kierowca, a później koordynator transportu. Na planie "Psychozy
" Alfreda Hitchcocka
zastępował Anthony'ego Perkinsa
w scenie, w której samochód zmierza do motelu. Molen
pojawiał się też epizodycznie w kilku filmach, w tym w "Parku Jurajskim
", "Amistad
" i "Złap mnie, jeśli potrafisz
".
W późniejszym okresie kariery produkował również dokumenty polityczne Dinesha D'Souzy
, krytyczne wobec Baracka Obamy
i Hillary Clinton
. W 2014 roku skierował list do amerykańskich przywódców chrześcijańskich i konserwatywnych, w którym zarzucał Hollywood szerzenie "zepsucia" i szkodzenie Ameryce.
"Lista Schindlera" - zwiastun