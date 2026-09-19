Nie żyje Gerrit Graham. Aktor znany z "Upiora z raju" miał 76 lat

Nie żyje Gerrit Graham, aktor znany m.in. z kultowego "Upiora z raju" Briana De Palmy oraz seriali z uniwersum "Star Treka". Miał 76 lat. Jak podał dziennik "Variety", artysta zmarł we wtorek w Rhinebeck w stanie Nowy Jork. Przyczyną śmierci była choroba płuc i inne komplikacje zdrowotne.
Gerrit Graham: życie i kariera Graham
urodził się 27 listopada 1949 roku w Nowym Jorku. Studiował na Columbia University, gdzie kierował uniwersytecką grupą teatralną Columbia Players. Na ekranie zadebiutował w 1968 roku w filmie "Pozdrowienia
" De Palmy
.
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Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola glamrockowego muzyka Beefa w "Upiorze z raju
" z 1974 roku - rockowym musicalu z elementami horroru. Graham pojawił się również w dwóch różnych rolach w serialach "Star Trek: Stacja kosmiczna
" oraz "Star Trek: Voyager
".
W trakcie kariery aktor wystąpił także m.in. w filmach "Beware! The Blob
", "Diabelskie nasienie
", "Używane samochody
", "W krzywym zwierciadle: Zlot absolwentów
", "Potwór z kosmosu
", "Roboty śmierci
", "Akademia policyjna 6: Operacja chaos
", "C.H.U.D. II
", "Mała syrenka
", "Powrót laleczki Chucky
", "Chłopięcy świat
" oraz "Moja dziewczyna 2
". Graham
regularnie pojawiał się również w telewizji. Wystąpił gościnnie m.in. w serialach "Dynastia"
, "Starsky i Hutch
", "Laverne & Shirley
", "Drużyna A
", "Diukowie Hazzardu
", "Strefa mroku
", "St. Elsewhere
", "Policjanci z Miami
", "Dallas
", "Opowieści z krypty
", "Cudowne lata
", "Kroniki Seinfelda
", "Family Matters
", "Babilon 5
" oraz "Prawo i porządek
".
Artysta zajmował się również pisaniem. Jest autorem dwóch odcinków "Strefy mroku
", a także współtworzył piosenki z Bobem Weirem z zespołu Grateful Dead.
Zwiastun filmu "Upiór z raju"