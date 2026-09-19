Newsy Nie żyje Gerrit Graham. Aktor znany z "Upiora z raju" miał 76 lat
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Nie żyje Gerrit Graham. Aktor znany z "Upiora z raju" miał 76 lat

Deadline / autor: /
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Nie żyje Gerrit Graham. Aktor znany z &quot;Upiora z raju&quot; miał 76 lat
źródło: Getty Images
autor: Joey Foley
Nie żyje Gerrit Graham, aktor znany m.in. z kultowego "Upiora z raju" Briana De Palmy oraz seriali z uniwersum "Star Treka". Miał 76 lat. Jak podał dziennik "Variety", artysta zmarł we wtorek w Rhinebeck w stanie Nowy Jork. Przyczyną śmierci była choroba płuc i inne komplikacje zdrowotne.

Gerrit Graham: życie i kariera



Graham urodził się 27 listopada 1949 roku w Nowym Jorku. Studiował na Columbia University, gdzie kierował uniwersytecką grupą teatralną Columbia Players. Na ekranie zadebiutował w 1968 roku w filmie "Pozdrowienia" De Palmy.

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Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola glamrockowego muzyka Beefa w "Upiorze z raju" z 1974 roku - rockowym musicalu z elementami horroru. Graham pojawił się również w dwóch różnych rolach w serialach "Star Trek: Stacja kosmiczna" oraz "Star Trek: Voyager".

W trakcie kariery aktor wystąpił także m.in. w filmach "Beware! The Blob", "Diabelskie nasienie", "Używane samochody", "W krzywym zwierciadle: Zlot absolwentów", "Potwór z kosmosu", "Roboty śmierci", "Akademia policyjna 6: Operacja chaos ", "C.H.U.D. II", "Mała syrenka", "Powrót laleczki Chucky", "Chłopięcy świat" oraz "Moja dziewczyna 2".

Graham regularnie pojawiał się również w telewizji. Wystąpił gościnnie m.in. w serialach "Dynastia", "Starsky i Hutch", "Laverne & Shirley", "Drużyna A", "Diukowie Hazzardu", "Strefa mroku", "St. Elsewhere", "Policjanci z Miami", "Dallas", "Opowieści z krypty", "Cudowne lata", "Kroniki Seinfelda", "Family Matters", "Babilon 5" oraz "Prawo i porządek".

Artysta zajmował się również pisaniem. Jest autorem dwóch odcinków "Strefy mroku", a także współtworzył piosenki z Bobem Weirem z zespołu Grateful Dead.

Zwiastun filmu "Upiór z raju"



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