Nie żyje Gerry Conway. Twórca Punishera miał 73 lata

Nie żyje Gerry Conway – amerykański twórca komiksów, pisarz, scenarzysta i producent. W ciągu swojej kariery związany był z największymi wydawnictwami – Marvel Comics, dla którego pracował m.in. nad historiami o Punisherze, Benie Reillym czy Jackalu, oraz DC Comics, gdzie współtworzył takich bohaterów jak Firestorm, Power Girl, Jason Todd czy złoczyńcę znanego jako Killer Croc. Miał 73 lata.
Kim był Gerry Conway? Początki kariery
urodził się 10 września 1952 roku. Pierwszy komiks opublikował już jako 16-latek: był to liczący 6,5 strony horror zatytułowany "Aaron Philip's Photo Finish" opublikowany w wydanym przez DC Comics zeszycie "House of Secrets" (numer 81 z września 1969 roku). W kolejnych latach jego prace trafiały m.in. do wydawanych przez Marvel Comics antologii "Chamber of Darkness" i "Tower of Shadows".
Choć Conway
na stałe współpracował z DC Comics, marzył o przejściu do Marvela. Dzięki wspólnym znajomym poznał Roya Thomasa, będącego wówczas prawą ręką Stana Lee
. Zaproponował mu on udział w teście pisarskim, a następnie zaczął dawać mu krótkie zlecenia.
Najważniejsze dzieła Gerry'ego Conwaya
zostanie zapamiętany przede wszystkim jako współtwórca Punishera
– mściciela, który po raz pierwszy pojawił się na kartach komiksu "Niesamowity Spider-Man" (numer 129 z lutego 1974 roku). Na ekranie w postać tę wcielali się m.in. Dolph Lundgren
(1989
), Thomas Jane
(2004
; krótkometrażówka "Dirty Laundry
"), Ray Stevenson
(2008
), a w ostatnich latach Jon Bernthal
(seriale "Daredevil
", "The Punisher
", "Daredevil: Odrodzenie
". W tym roku ponownie spotka Człowieka Pająka
w widowisku "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
". Na premierę czeka też "Ostatnie starcie
W bogatym dorobku Conwaya
znajdziemy też takie postacie Ben Reilly, czyli klon Spider-Mana
, złoczyńcę Jackala, pierwszą Ms. Marvel czy Gwen Stacy – sympatię Petera Parkera
. Po rozstaniu z Marvelem wrócił do DC Comics, gdzie pracował nad historiami takich bohaterów jak Firestorm, Power Girl czy Jason Todd. Był też wieloletnim twórcą "Ligi Sprawiedliwości" oraz pierwszego w historii międzywydawniczego crossovera, w którym zmierzyli się Superman i Niesamowity Spider-Man.