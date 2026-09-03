Nie żyje Gloria Steinem. Ikona amerykańskiego feminizmu miała 92 lata

Stany Zjednoczone poruszone są śmiercią Glorii Steinem. Jedna z liderek ruchu feministycznego, dziennikarka oraz reporterka zmarła wczoraj w swoim domu w Nowym Jorku. Miała 92 lata.
Gloria Steinem – kim była?
Urodziła się w 1934 roku w Toledo w stanie Ohio. Biografowie zwracają uwagę, że już od małego była niejako skazana na dalszą feministyczną drogę – jej babcia, sufrażystka, była bowiem delegatką Międzynarodowej Rady Kobiet w 1908 roku. Po ukończeniu studiów na Smith College w stanie Massachusetts Gloria Steinem
wyjechała na dwa lata do Indii. Gdy w końcu wróciła do Stanów Zjednoczonych, otrzymała swoje pierwsze zlecenia dziennikarskie: najpierw w magazynie Help!
, następnie zawiązała współpracę z Esquire
i Show
.
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To właśnie dla tego ostatniego napisała jeden z najważniejszych tekstów swojej publicystycznej kariery. Steinem
pod przykrywką zatrudniła się jako jeden z Króliczków Playboya w nowojorskim klubie, by od środka zbadać, a potem opisać warunki pracy oraz sposób traktowania kobiet w przybytkach należących do Hugh Hefnera
. Artykuł, opatrzony zdjęciem Steinem
w kostiumie jednego z Króliczków, został opublikowany w 1963 roku w dwóch częściach i przyniósł autorce ogromne rozpoznanie.
W konsekwencji artykułu Steinem
zaczęła współpracę z Cosmopolitan
, a w 1968 roku z magazynem New York
, który pomogła założyć. Napisała tam artykuł poświęcony kobietom, które w piwnicy jednego z kościołów spotkały się, by wspólnie wymienić się swoimi aborcyjnymi doświadczeniami. Po latach wspomina to jako moment przebudzenia się w niej "aktywnej feministki" – do dziś uważa się ją za jedną z najważniejszych przedstawicielek drugiej fali feminizmu. Temu tematowi podporządkowała swoją dziennikarską misję, publikując teksty mocno osadzone w kobiecym (także innym niż jej własne) doświadczeniu, jak choćby After Black Power: Woman's Liberation.
Metoda ta dobrze charakteryzowała jej działalność: korzystać ze swojej dziennikarskiej pozycji, by oddać głos innym, często pominiętym i zmarginalizowanym. Na feministyczną wokandę regularnie wynosiła więc sprawy mniejszości etnicznych oraz klasy robotniczej, wskazując na różne oblicza wykluczenia, ale i ich wspólne korzenie.
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W toku wydawania magazynu New York Steinem
była współodpowiedzialna za wyodrębnienie najpierw specjalnego wydania, a potem osobnego magazynu feministycznego pod tytułem Ms.
Pozycja cieszyła się sporym zainteresowaniem czytelniczym – debiutancki numer ukazał się w nakładzie 300 tysięcy kopii. Sukces Ms.
stał się powodem powstania telewizyjnego programu Woman Alive!,
który Steinem
współprodukowała i w którym występowała. Praca nad własnym magazynem nie przeszkadzała jej w regularnym publikowaniu w czołowych amerykańskich pismach.
W kinie i telewizji pojawiała się okazjonalnie, ale za to na przestrzeni ogromnego okresu czasu: od końca lat 60. do drugiej dekady XXI wieku. W produkcjach tych Steinem
występowała raczej jako ekspercki głos albo symbol niesłabnącej feministycznej siły. W ostatnich latach mogliście zobaczyć ją w roli samej siebie w serialu "I tak po prostu...
" i dokumentalnych "Urodzonych liderach
". W swoim długim życiu Steinem
odpowiadała także za produkcję kilku filmów, między innymi pakistańsko-amerykańskiej produkcji "Sitara: Dajcie dziewczynkom marzyć
" czy dokumentu o przemocy domowej "Private Violence
".
W 2000 roku, po wielu, latach wyszła za Davida Bale'a
, działacza na rzecz ochrony przyrody. W ten sposób jej pasierbem został aktor Christian Bale
, z którym pozostała w bliskiej relacji także po śmierci Davida
w 2003 roku.
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