Nie żyje Graham Greene. Świat pamięta go z filmów "Tańczący z wilkami" i "Zielona mila". Aktor miał 73 lata

Smutna wiadomość dotarła do nas z Kanady. W poniedziałek, w wieku 73 lat, zmarł aktor Graham Greene. W komunikacie prasowym podano, że śmierć związana jest z chorobą, na którą cierpiał od dłuższego czasu.
Graham Greene – aktor, którego świat zapamiętał z roli Kopiącego Ptaka z "Tańczącego z wilkami" Graham Greene
był kanadyjskim aktorem filmowym i teatralnym. Urodził się 22 czerwca 1952 roku w rezerwacie Six Nations w prowincji Ontario. Był członkiem narodu indiańskiego znanego jako Oneidowie. Jego kuzynem jest aktor Gary Farmer
.
Początkowo Greene
nie planował aktorskiej kariery. Był robotnikiem, potem pracował dźwiękowiec na koncertach zespołów rockowych. I to właśnie za namową jednego z muzyków zaczął występować na deskach teatrów w Toronto. Debiut telewizyjny zaliczył w 1979 roku w jednym z odcinków kanadyjskiego serialu kryminalnego "The Great Detective
". W kinie po raz pierwszy widzowie zobaczyli go w 1983 roku w filmie "Running Brave
".
Na początku nie wyglądało na to, że Greene'owi
uda się osiągnąć sławę. Owszem, otrzymywał role zarówno w filmach kinowych jak i serialach telewizyjnych, ale nie były to rzeczy, które zapadłyby w pamięci widzów. Wszystko zmienił Kevin Costner
i jego western "Tańczący z wilkami"
. Graham Greene
wcielił się w postać Indianina o imieniu Kopiący Ptak. Rola ta przyniosła mu nominację do Oscara (jedyną w jego karierze).
Co ważniejsze, "Tańczący z wilkami
" otworzył przed Greene'em
drzwi do hollywoodzkich produkcji. W latach 90. pojawił się w takich widowiskach jak komedia z Melem Gibsonem "Maverick"
i akcyjniak z Bruce'em Willisem "Szklana pułapka 3"
. Widzowie zapamiętali go z roli Arlena Bitterbucka w filmie "Zielona mila"
. W późniejszych latach wystąpił m.in. w filmach: "Transamerica
", "Saga "Zmierzch": Księżyc w nowiu
", "W krainie pieniądza
", "Chata
", "Gra o wszystko
". Greene
do samego końca pozostał aktywny zawodowo. Ostatnio mogliśmy go oglądać m.in. w "The Last of Us
" i "Tulsa King
". Kilka produkcji z jego udziałem wciąż czeka na premierę.
Zwiastun filmu "Zielona mila"