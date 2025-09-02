Newsy Filmy Inne Nie żyje Graham Greene. Świat pamięta go z filmów "Tańczący z wilkami" i "Zielona mila". Aktor miał 73 lata
Inne / Filmy

Nie żyje Graham Greene. Świat pamięta go z filmów "Tańczący z wilkami" i "Zielona mila". Aktor miał 73 lata

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+Graham+Greene.+%C5%9Awiat+pami%C4%99ta+go+z+film%C3%B3w+%22Ta%C5%84cz%C4%85cy+z+wilkami%22+i+%22Zielona+mila%22.+Aktor+mia%C5%82+73+lata-162723
Nie żyje Graham Greene. Świat pamięta go z filmów &quot;Tańczący z wilkami&quot; i &quot;Zielona mila&quot;. Aktor miał 73 lata
źródło: Getty Images
autor: Ron Galella
Smutna wiadomość dotarła do nas z Kanady. W poniedziałek, w wieku 73 lat, zmarł aktor Graham Greene. W komunikacie prasowym podano, że śmierć związana jest z chorobą, na którą cierpiał od dłuższego czasu.

Graham Greene – aktor, którego świat zapamiętał z roli Kopiącego Ptaka z "Tańczącego z wilkami"



Graham Greene był kanadyjskim aktorem filmowym i teatralnym. Urodził się 22 czerwca 1952 roku w rezerwacie Six Nations w prowincji Ontario. Był członkiem narodu indiańskiego znanego jako Oneidowie. Jego kuzynem jest aktor Gary Farmer.

Początkowo Greene nie planował aktorskiej kariery. Był robotnikiem, potem pracował dźwiękowiec na koncertach zespołów rockowych. I to właśnie za namową jednego z muzyków zaczął występować na deskach teatrów w Toronto. Debiut telewizyjny zaliczył w 1979 roku w jednym z odcinków kanadyjskiego serialu kryminalnego "The Great Detective". W kinie po raz pierwszy widzowie zobaczyli go w 1983 roku w filmie "Running Brave".


Na początku nie wyglądało na to, że Greene'owi uda się osiągnąć sławę. Owszem, otrzymywał role zarówno w filmach kinowych jak i serialach telewizyjnych, ale nie były to rzeczy, które zapadłyby w pamięci widzów. Wszystko zmienił Kevin Costner i jego western "Tańczący z wilkami". Graham Greene wcielił się w postać Indianina o imieniu Kopiący Ptak. Rola ta przyniosła mu nominację do Oscara (jedyną w jego karierze).

Co ważniejsze, "Tańczący z wilkami" otworzył przed Greene'em drzwi do hollywoodzkich produkcji. W latach 90. pojawił się w takich widowiskach jak komedia z Melem Gibsonem "Maverick" i akcyjniak z Bruce'em Willisem "Szklana pułapka 3". Widzowie zapamiętali go z roli Arlena Bitterbucka w filmie "Zielona mila". W późniejszych latach wystąpił m.in. w filmach: "Transamerica", "Saga "Zmierzch": Księżyc w nowiu", "W krainie pieniądza", "Chata", "Gra o wszystko".

Greene do samego końca pozostał aktywny zawodowo. Ostatnio mogliśmy go oglądać m.in. w "The Last of Us" i "Tulsa King". Kilka produkcji z jego udziałem wciąż czeka na premierę.

Zwiastun filmu "Zielona mila"




Powiązane artykuły Graham Greene

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

"Dzień świra" 24 września o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

Filmy

STEEZ: czy świat, w którym żyjemy, to symulacja?

VOD Seriale

"Glina. Nowy rozdział": Poznaj datę premiery, zobacz plakat

6 komentarzy
Filmy Multimedia

"Batman" Matta Reevesa jednak połączy się z DCU? Nowa teoria fanów

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Długa owacja dla "Smashing Machine". The Rock dostanie Oscara?

14 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2025: Jude Law jako Putin, Amanda Seyfried jako reformatorka religijna

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Ma 100% na RT i właśnie został kandydatem Filipin

1 komentarz