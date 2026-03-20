Nie żyje Halina Kowalska. Wandeczka z "Nie ma róży bez ognia" miała 84 lata

W wieku 84 lat zmarła Halina Kowalska – aktorka znana m.in. z "Nie lubię poniedziałku" Tadeusza Chmielewskiego, "Nie ma róży bez ognia" Stanisława Barei, "Sanatorium pod klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa czy serialu "Alternatywy 4". Smutną informację przekazała Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich. Z wiekim żalem żegnamy Ikonę Polskiego Kina, podopieczną Fundacji Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich, zmarłą wczoraj Halinę Kowalską. Po twórczym życiu, spokojnej zaopiekowanej starości, dołączyła do swojego kochanego męża, Włodka Nowaka. Cześć Jej pamięci!
Kim była Halina Kowalska? Początki kariery
urodziła się 27 lipca 1941 roku. W 1966 roku ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Jeszcze w trakcie nauki występowała na deskach Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (w późniejszych latach była związana m.in. z Teatrem Współczesnym im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu czy warszawskim Teatrem Kwadrat). Na wielkim ekranie zadebiutowała niewielką rolą w komedii kryminalnej "Kryptonim Nektar
" w reżyserii Leona Jeannota
.
Halina Kowalska w filmie "Nie lubię poniedziałku"
Halina Kowalska w filmie "Nie ma róży bez ognia"
Najważniejsze role Haliny Kowalskiej
zaskarbiła sobie serca publiczności dzięki występom w kultowych komediach: "Nie lubię poniedziałku
" Tadeusza Chmielewskiego
, "Nie ma róży bez ognia
" Stanisława Barei
czy serialu "Alternatywy 4
",w którym wcieliła się w śpiewaczkę Elżbietę Kolińską Kubiak. Przypominamy fragment:
W swoim dorobku Halina Kowalska
miała też role dramatyczne, m.in. w "Sanatorium pod klepsydrą
" Wojciecha Jerzego Hasa
, "Kardiogramie
" Romana Załuskiego
czy "Wśród nocnej ciszy
" Chmielewskiego
. Na uwagę zasługują też jej występy w takich filmach jak "Kłopotliwy gość
" Jerzego Ziarnika
, "Milion za Laurę
" Hieronima Przybyła
czy "Jak to się robi
" Andrzeja Kondratiuka
. Zagrała też w serialach "W labiryncie
" i "40-latek. 20 lat później
". Jej filmografię zamyka niewielka rola w popularnej telenoweli "Samo życie
".