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Nie żyje Hayden Panettiere. Gwiazda "Herosów" miała 36 lat

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+Hayden+Panettiere.+Gwiazda+%22Heros%C3%B3w%22%2C+%22Nashville%22+i+%22Krzyku%22+mia%C5%82a+36+lat-168089
Nie żyje Hayden Panettiere. Gwiazda &quot;Herosów&quot; miała 36 lat
źródło: Getty Images
autor: Jon Kopaloff
Do sieci trafiła smutna informacja. Hayden Panettiere, aktorka znana między innymi z seriali "Herosi" i "Nashville", zmarła w wieku 36 lat. Informację potwierdził jej przedstawiciel. Ojciec aktorki, Skip Panettiere, przekazał w oświadczeniu, że rodzina pogrążona jest w głębokim smutku i poprosiła o prywatność.

Panettiere zmarła w Karolinie Południowej. Szczegóły dotyczące jej śmierci nie zostały ujawnione, a w sprawie prowadzone jest dochodzenie. Nie podano również przyczyny zgonu. 

Kariera Hayden Panettiere




Aktorka rozpoczęła karierę jako dziecko. Pojawiała się w reklamach, a następnie występowała m.in. w serialach "Tylko jedno życie" i "Guiding Light". Na dużym ekranie zadebiutowała w 1998 roku - zagrała wówczas w komedii romantycznej "Moja miłość" oraz użyczyła głosu postaci Dot w animacji "Dawno temu w trawie". W kolejnych latach wystąpiła m.in. w "Tytanach" oraz kilkunastu odcinkach "Ally McBeal".

Przełomem okazał się dla niej serial "Herosi", który zadebiutował w 2006 roku. Panettiere wcieliła się w Claire Bennet, licealistkę obdarzoną zdolnością regeneracji. Grała tę postać przez cztery sezony. W 2009 roku Panettiere wystąpiła w komedii "Kocham cię, Beth Cooper", a dwa lata później pojawiła się jako Kirby Reed w "Krzyku 4". Do tej roli powróciła w "Krzyku" z 2022 roku (choć tu miała jedynie głosowe cameo) oraz "Krzyku VI" z 2023 roku.

Innym ważnym etapem jej kariery był serial "Nashville", w którym od 2012 roku przez sześć sezonów grała gwiazdę muzyki country Juliette Barnes. Za tę rolę otrzymała dwie nominacje do Złotego Globu. Jej ostatnią rolą filmową był thriller "Sleepwalker" z 2026 roku.

Życie prywatne




Panettiere otwarcie mówiła o swoich problemach z depresją, uzależnieniem od alkoholu i opioidów oraz depresją poporodową, której doświadczyła po narodzinach córki Kai w 2014 roku. W 2018 roku podjęła decyzję, by córka zamieszkała na stałe z jej ojcem, byłym mistrzem świata wagi ciężkiej Wladimirem Klitschko. Jak później tłumaczyła, była to jedna z najtrudniejszych decyzji w jej życiu, ale uważała ją za najlepszą dla dziecka.

W 2023 roku zmarł młodszy brat aktorki, Jansen Panettiere, który miał 28 lat. Przyczyną jego śmierci były powiększone serce oraz komplikacje związane z zastawką aortalną. Hayden Panettiere wspominała jego śmierć również w wydanych w tym roku wspomnieniach "This Is Me: A Reckoning".

"Krzyk VI" - zwiastun



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