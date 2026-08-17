Nie żyje Hayden Panettiere. Gwiazda "Herosów" miała 36 lat

Do sieci trafiła smutna informacja. Hayden Panettiere, aktorka znana między innymi z seriali "Herosi" i "Nashville", zmarła w wieku 36 lat. Informację potwierdził jej przedstawiciel. Ojciec aktorki, Skip Panettiere, przekazał w oświadczeniu, że rodzina pogrążona jest w głębokim smutku i poprosiła o prywatność. Panettiere
zmarła w Karolinie Południowej. Szczegóły dotyczące jej śmierci nie zostały ujawnione, a w sprawie prowadzone jest dochodzenie. Nie podano również przyczyny zgonu.
Kariera Hayden Panettiere
Aktorka rozpoczęła karierę jako dziecko. Pojawiała się w reklamach, a następnie występowała m.in. w serialach "Tylko jedno życie
" i "Guiding Light
". Na dużym ekranie zadebiutowała w 1998 roku - zagrała wówczas w komedii romantycznej "Moja miłość
" oraz użyczyła głosu postaci Dot w animacji "Dawno temu w trawie
". W kolejnych latach wystąpiła m.in. w "Tytanach
" oraz kilkunastu odcinkach "Ally McBeal
".
Przełomem okazał się dla niej serial "Herosi
", który zadebiutował w 2006 roku. Panettiere
wcieliła się w Claire Bennet, licealistkę obdarzoną zdolnością regeneracji. Grała tę postać przez cztery sezony. W 2009 roku Panettiere
wystąpiła w komedii "Kocham cię, Beth Cooper
", a dwa lata później pojawiła się jako Kirby Reed w "Krzyku 4
". Do tej roli powróciła w "Krzyku
" z 2022 roku (choć tu miała jedynie głosowe cameo) oraz "Krzyku VI
" z 2023 roku.
Innym ważnym etapem jej kariery był serial "Nashville
", w którym od 2012 roku przez sześć sezonów grała gwiazdę muzyki country Juliette Barnes. Za tę rolę otrzymała dwie nominacje do Złotego Globu. Jej ostatnią rolą filmową był thriller "Sleepwalker
" z 2026 roku.
Życie prywatne Panettiere
otwarcie mówiła o swoich problemach z depresją, uzależnieniem od alkoholu i opioidów oraz depresją poporodową, której doświadczyła po narodzinach córki Kai w 2014 roku. W 2018 roku podjęła decyzję, by córka zamieszkała na stałe z jej ojcem, byłym mistrzem świata wagi ciężkiej Wladimirem Klitschko
. Jak później tłumaczyła, była to jedna z najtrudniejszych decyzji w jej życiu, ale uważała ją za najlepszą dla dziecka.
W 2023 roku zmarł młodszy brat aktorki, Jansen Panettiere
, który miał 28 lat. Przyczyną jego śmierci były powiększone serce oraz komplikacje związane z zastawką aortalną. Hayden Panettiere
wspominała jego śmierć również w wydanych w tym roku wspomnieniach "This Is Me: A Reckoning".
"Krzyk VI" - zwiastun