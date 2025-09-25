Newsy Filmy Inne Nie żyje Henry Jaglom, reżyser i współpracownik Orsona Wellesa
Nie żyje Henry Jaglom, reżyser i współpracownik Orsona Wellesa

Deadline, The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+Henry+Jaglom.+Z+nim+pracowa%C5%82+Orson+Welles-163093
źródło: Getty Images
autor: Michael Buckner
Nie żyje Henry Jaglom, aktor i reżyser znany ze swojej pracy z największymi nazwiskami kina amerykańskiego lat 60. i 70. Zostawił po sobie imponujący dorobek twórczy z ponad 50 lat kariery. Zmarł w poniedziałek w swoim domu w Santa Monica. Miał 87 lat.

Kim był Henry Jaglom?



Rodzice Jagloma wyemigrowali z Wielkiej Brytanii do Nowego Jorku tuż po narodzinach przyszłego filmowca. Przed rozpoczęciem kariery w przemyśle filmowym Henry uczył się w legendarnym Actors Studio pod okiem Lee Strasberga. Dostał kontrakt w Columbia Pictures i do połowy lat 70. występował w różnych produkcjach (m.in. w filmach "Dzieci miłości", "Ostatni film" czy "Jedźmy przed siebie").

GettyImages-1244680361.jpg Getty Images © Amy Graves
Henry Jaglom w 2022 roku

Wcześniej, na przełomie dekad Jaglom stał się częścią środowiska młodych filmowców, którzy niedługo mieli stworzyć nowy obraz amerykańskiego kina. Zaczął od pracy nad montażem filmu "Swobodny jeździec", a dwa lata po jego premierze sam stanął za kamerą. W debiucie "Bezpieczne miejsce" zagrali Jack Nicholson, Tuesday Weld i Orson Welles.

Ten ostatni pozostał przyjacielem reżysera i współpracował z nim nad kilkoma projektami. Rola w "Kochać i być kochanym" (1997) była ostatnią w karierze twórcy "Obywatela Kane’a". Jaglom wystąpił w dokończonej po latach "Drugiej stronie wiatru". Przygotował też książkę "My Lunches With Orson: Conversations Between Henry Jaglom and Orson Welles" na podstawie wspólnych rozmów nagranych w 1983 roku.

Na koncie miał też takie filmy jak: "Ślady przeszłości" (1976), "Naiwniacy" (1980), "Przepis na miłość" (1983), "Ploteczki" (1990), "Wenecja" (1992), "Chcę mieć dziecko" (1994), "Ostatnie lato" (1995), "Deja vu" (1997) czy "Shopping" (2005). Jego filmografię zamknął film "Train to Zakopané" z 2017.

Zwiastun filmu "Druga strona wiatru"


