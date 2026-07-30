Nie żyje Henryk Gęsikowski. Aktor znany m.in. z "07 zgłoś się" miał 74 lata

W wieku 74 lat odszedł Henryk Gęsikowski, aktor filmowy, telewizyjny i radiowy, przez lata związany ze szczecińskimi scenami. Artysta był również założycielem Teatru Otwartego i jedną z ważnych postaci lokalnego życia kulturalnego.
O śmierci Gęsikowskiego
poinformował Teatr Polski w Szczecinie, z którym aktor był związany w latach 1983-1986. Gęsikowski
urodził się w 1951 roku w Złotoryi. W 1974 roku ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, po czym na stałe związał się ze Szczecinem. Występował między innymi w Teatrach Dramatycznych, Teatrze Współczesnym oraz Teatrze Polskim.
W 1989 roku objął stanowisko kierownika artystycznego Teatru Krypta w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Później kierował również Domem Kultury Środowisk Twórczych "Klub 13 Muz". Jednym z najważniejszych przedsięwzięć artysty był założony przez niego Teatr Otwarty.
Na ekranie pojawił się m.in. w serialu "07 zgłoś się
" W 16. odcinku produkcji, zatytułowanym "Ślad rękawiczki", wcielił się w Kazimierza Dyciaka, wspólnika Wasyluka. W jego dorobku znalazły się również role w filmach "Ballada o ścinaniu drzewa
", "Zapis zbrodni
", "Taxi A
" i "Miasto nocą
", a także w spektaklach telewizyjnych.