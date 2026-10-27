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Newsy
Nie żyje Hubert C. de la Bouillerie. Montażysta "Czarownic z Eastwick" miał 75 lat
news
Nie żyje Hubert C. de la Bouillerie. Montażysta "Czarownic z Eastwick" miał 75 lat
The Hollywood Reporter
/
autor:
Ewelina Leszczyńska
/
27-10-2026 10:20
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https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+Hubert+C.+de+la+Bouillerie.+Monta%C5%BCysta+%22Czarownic+z+Eastwick%22+mia%C5%82+75+lat-169335
źródło:
Getty Images
autor:
Nur Photos
8 sierpnia zmarł
Hubert C. de la Bouillerie
– montażysta m.in. "
Nieuchwytnego wroga
" (reż.
George P. Cosmatos
), "
Czarownic z Eastwick
" (reż.
George Miller
), "
Tango i Casha
" (reż.
Andriej Konczałowski
) czy filmów z cyklu "Akademia Policyjna". Miał 75 lat. Smutną informację przekazał jego przyjaciel Robert Folk.
Skąd znamy Huberta C. de la Bouillerie?
Hubert C. de la Bouillerie
urodził się 28 stycznia 1951 roku. Karierę rozpoczął od pracy przy dokumentach "
Woodstock: 3 dni pokoju i muzyki
" (reż.
Michael Wadleigh
) i "
Malcolm X
" (reż.
Arnold Perl
).
W latach 80. i 90.
de la Bouillerie
pracował przy takich filmach jak "
Nieuchwytny wróg
" (wraz z
Roberto Silvim
; reż.
George P. Cosmatos
), "
Czarownice z Eastwick
" (wraz z
Richardem Francisem-Bruce'em
; reż.
George Miller
), "
Akademia Policyjna 5: Misja w Miami Beach
" (reż.
Alan Myerson
) i "
Akademia Policyjna 6: Operacja Chaos
" (reż.
Peter Bonerz
), "
Tango i Cash
" (wraz z
Stuartem Bairdem
i
Robertem A. Ferrettim
; reż. Andriej Konczałowski), "
Nieśmiertelny II: Nowe życie
" (wraz z
Anthonym Redmanem
i
Charlesem Simmonsem
; reż.
Russell Mulcahy
) czy "
Milioner w spodenkach
" (wraz z
Jill Savitt
; reż.
Rupert Wainwright
). Ostatnim zmontowanym przez niego filmem jest komedia sportowa "
Chluba Boston Celtics
" (reż.
Tom DeCerchio
).
Po zakończeniu kariery montażysty
de la Bouillerie
próbował swych sił jako reżyser. Zrealizował telewizyjny dramat "
The Right to Remain Silent
" z
Leą Thompson
i
Robertem Loggią
w rolach głównych, film wojenny "
Straceńcza misja
" (współreż.
Stephen Milburn Anderson
) i sci-fi "
The Apocalypse
". Jego filmografię zamyka odcinek serialu "
Orły z Bostonu
". W 2012 roku wydał gotycką powieść "Of Love and Evil: The Birth".
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