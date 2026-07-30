Newsy Nie żyje Iga Cembrzyńska. Gwiazda filmów Andrzeja Kondratiuka miała 87 lat
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Nie żyje Iga Cembrzyńska. Gwiazda filmów Andrzeja Kondratiuka miała 87 lat

TVP / autor: /
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Nie żyje Iga Cembrzyńska. Gwiazda filmów Andrzeja Kondratiuka miała 87 lat
źródło: East News
autor: TRICOLORS
Nie żyje Iga Cembrzyńska – aktorka najlepiej znana z "Rękopisu znalezionego w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa oraz filmów Andrzeja Kondratiuka (prywatnie jej męża) – m.in. "Hydrozagadki", "Gwiezdnego pyłu", "Wrzeciona czasu" czy "Córy marnotrawnej". Miała 87 lat. 

Kim była Iga Cembrzyńska? Początki kariery


Iga Cembrzyńska urodziła się 2 lipca 1939 roku jako Maria Elżbieta Cembrzyńska. Imię Iga jako swój pseudonim artystyczny przyjęła na cześć aktorki Igi Mayr. W 1962 roku ukończyła studia w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Karierę rozpoczęła od występów w spektaklach telewizyjnych; grała też w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Na wielkim ekranie Cembrzyńska zadebiutowała rolą Eminy, księżniczki mauretańskiej, w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa.

Zbigniew Cybulski i Iga Cembrzyńska w "Rękopisie znalezionym w Saragossie"


Najważniejsze role Igi Cembrzyńskiej


Cembrzyńska współpracowała z najważniejszymi polskimi reżyserami: Tadeuszem Konwickim ("Salto"), Januszem Morgensternem ("Jowita"), Barbarą Sass ("Krzyk", "Dziewczęta z Nowolipek", "Rajska jabłoń") czy Witoldem Leszczyńskim ("Siekierezada"). Na początku lat 70. związała się z Andrzejem Kondratiukiem, który regularnie obsadzał ją w swoich filmach, m.in. "Hydrozagadce", "Jak to się robi", "Pełni", "Gwiezdnym pyle", "Big Bang", "Mlecznej drodze", "Wrzecionie czasu" (spot poniżej), "Słonecznym zegarze" czy "Córze marnotrawnej". Zagrała również w produkcjach jego brata, Janusza – "Dziewczynach do wzięcia" i "Klakierze".



Na uwagę zasługują też role Cembrzyńskiej w "Słodkich oczach" Juliusza Janickiego i "Pannie z mokrą głową" Kazimierza Tarnasa oraz serialach "Stawka większa niż życie" i "Crimen". Jej filmografię zamyka gościnny występ w "Na dobre i na złe".

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