Nie żyje Iga Cembrzyńska. Gwiazda filmów Andrzeja Kondratiuka miała 87 lat

Iga Cembrzyńska urodziła się 2 lipca 1939 roku jako Maria Elżbieta Cembrzyńska. Imię Iga jako swój pseudonim artystyczny przyjęła na cześć aktorki Igi Mayr. W 1962 roku ukończyła studia w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Karierę rozpoczęła od występów w spektaklach telewizyjnych; grała też w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Na wielkim ekranie Cembrzyńska zadebiutowała rolą Eminy, księżniczki mauretańskiej, w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa.
Zbigniew Cybulski i Iga Cembrzyńska w "Rękopisie znalezionym w Saragossie"