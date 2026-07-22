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Nie żyje Irena Dudzińska. Aktorka, która wystąpiła m.in. w serialu "Świat według Kiepskich" miała 85 lat

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Nie żyje Irena Dudzińska. Aktorka, która wystąpiła m.in. w serialu &quot;Świat według Kiepskich&quot; miała 85 lat
źródło: Getty Images
autor: NurPhoto
Nie żyje Irena Dudzińska, polska aktorka teatralna. Grała też w filmach i serialach, m.in. w "Świecie według Kiepskich" i "Pierwszej miłości". Informację o śmierci Ireny Dudzińskiej potwierdziła jej rodzina. Miała 85 lat.
     

Kim była Irena Dudzińska?



W latach 1988–1995 Irena Dudzińska była związana z teatrem Polskim w Poznaniu. Współpracownicy z teatru pożegnali ją w poście na Facebooku.


Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 18 lipca 2026 w wieku 85 lat odeszła Irena Dudzińska, polska aktorka teatralna i telewizyjna, czytamy w internetowym wpisie jej bliskich. Teatr był jej pasją i sposobem na życie — o sztuce mogła rozmawiać godzinami, przeplatając w rozmowie niekończące się anegdoty, żarty i historie
    
Irena Dudzińska urodziła się 15 grudnia 1940 roku w Warszawie. W toku swojej kariery grała też na deskach Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu (1970–1981), teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze (1981–1988) i teatru Współczesnego we Wrocławiu (1995–2003).

W filmie i serialach pojawiała się w rolach epizodycznych. W jej filmografii są m.in. "Zakręt" (1977) Stanisława Brejdyganta, "Dom Pirków" (1998) Grażyny Popowicz i "Nie ma zmiłuj" (2000) Waldemara Krzystka.

Wystąpiła też gościnnie w serialach "Świat według Kiepskich", "Fala zbrodni" i "Pierwsza miłość".

Pogrzeb Ireny Dudzińskiej odbędzie się we wtorek, 28 lipca o godz. 11.50 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

"Pierwsza miłość" – zwiastun


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