Nie żyje Jacek Janosz. Aktor z "Na Wspólnej" miał 54 lata

W czwartek 26 marca zmarł Jacek Janosz, aktor epizodyczny, który wystąpił w takich produkcjach jak m.in. "Na Wspólnej", "Ukryta Prawda", "Ojciec Mateusz" czy "Botoks". Informację o jego śmierci potwierdzili bliscy. Janosz zmarł po długiej chorobie. Miał 54 lata.
   

Jacek Janosz urodził się 15 kwietnia 1971 roku. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską oraz Polsko-Amerykańską Szkołę Biznesu. Na co dzień pracował jako doradca technologiczny i menedżer produktu w branży poligraficznej, występował jednak również w rolach epizodycznych w filmach i serialach. Uczył się w Szkole Aktorską "SPOT" w Krakowie, która pożegnała swojego absolwenta we wpisie na Facebooku.


Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 26.03.2026 r., przeżywszy lat 54, zaopatrzony Świętymi Sakramentami, zmarł najukochańszy syn, brat, tata i bratanek, mgr inż. Jacek Janosz — informatyk, poligraf, aktor i wydawca – poinformowała rodzina zmarłego.
       
W filmografii Jacka Janosza znajdują się m.in. takie filmy jak "Słońce, to słońce mnie oślepiło" (2016), "Botoks" (2017), "Banksterzy" (2020), "Niewidzialna wojna" (2022), "Za duży na bajki" (2022) i "Za duży na bajki 2" (2024). Zagrał też w serialach "Na wspólnej", "Pierwsza miłość", "Barwy szczęścia", "Ojciec Mateusz", "Korona Królów", "Na sygnale", "Wojenne dziewczyny" i "Domek na szczęście".
    
Występował również na deskach Teatru Praska 52.

Najnowsze Newsy

Odmienne stany świadomości. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie

9 komentarzy
Filmy

Disney nieugięty. Włosy Dwayne'a Johnsona zostają

17 komentarzy
Filmy

Znany aktor broni "Harry'ego Pottera" przed J.K. Rowling

58 komentarzy
Filmy

Powstanie kontynuacja kasowego horroru sprzed dekady

3 komentarze
Seriale Filmy

Netflix and... pay: Serwis streamingowy znowu podnosi ceny

83 komentarze
Inne Filmy

Nie żyje James Tolkan. Aktor z trylogii "Powrót do przyszłości" miał 94 lata

12 komentarzy
Filmy

Kolejny stary znajomy w obsadzie "Mumii 4"

9 komentarzy