Nie żyje Jacek Janosz. Aktor z "Na Wspólnej" miał 54 lata

W czwartek 26 marca zmarł Jacek Janosz, aktor epizodyczny, który wystąpił w takich produkcjach jak m.in. "Na Wspólnej", "Ukryta Prawda", "Ojciec Mateusz" czy "Botoks". Informację o jego śmierci potwierdzili bliscy. Janosz zmarł po długiej chorobie. Miał 54 lata.
Jacke Janosz zmarł. Grał w serialach "Na Wspólnej" i "Ojciec Mateusz" i Jacek Janosz
urodził się 15 kwietnia 1971 roku. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską oraz Polsko-Amerykańską Szkołę Biznesu. Na co dzień pracował jako doradca technologiczny i menedżer produktu w branży poligraficznej, występował jednak również w rolach epizodycznych w filmach i serialach. Uczył się w Szkole Aktorską "SPOT" w Krakowie, która pożegnała swojego absolwenta we wpisie na Facebooku. Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 26.03.2026 r., przeżywszy lat 54, zaopatrzony Świętymi Sakramentami, zmarł najukochańszy syn, brat, tata i bratanek, mgr inż. Jacek Janosz — informatyk, poligraf, aktor i wydawca
– poinformowała rodzina zmarłego.
W filmografii Jacka Janosza
znajdują się m.in. takie filmy jak "Słońce, to słońce mnie oślepiło
" (2016), "Botoks
" (2017), "Banksterzy
" (2020), "Niewidzialna wojna
" (2022), "Za duży na bajki
" (2022) i "Za duży na bajki 2
" (2024). Zagrał też w serialach "Na wspólnej
", "Pierwsza miłość
", "Barwy szczęścia
", "Ojciec Mateusz
", "Korona Królów
", "Na sygnale
", "Wojenne dziewczyny
" i "Domek na szczęście
".
Występował również na deskach Teatru Praska 52.