Nie żyje Jacek Kulczycki. Producent miał 67 lat
Nie żyje Jacek Kulczycki. Producent miał 67 lat

Producent filmowy i legenda polskiej reklamy, Jacek Kulczycki, założyciel i właściciel Studia Filmowego OTO, zmarł 28 grudnia w wieku 67 lat po zmaganiach z chorobą nowotworową.

Jacek Kulczycki był jedną z kluczowych postaci polskiej branży audiowizualnej. Absolwent Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi, przez ponad trzy dekady aktywnie współtworzył i kształtował rynek produkcji filmowej i reklamowej w Polsce. W 1992 roku założył Studio Filmowe OTO – pierwszy prywatny dom produkcyjny w kraju, który szybko stał się jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych podmiotów w branży.

Pod jego kierownictwem realizowane są projekty w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, we współpracy z międzynarodowymi agencjami i globalnymi klientami. Był producentem setek filmów, seriali i projektów reklamowych, a także producentem i koproducentem nagradzanych filmów fabularnych i dokumentalnych, wśród których znalazły się m.in. 80 milionów, "Obława", "Karbala", a także dokumenty "Istnienie" i "Endrju". 

Z jego inicjatywy powstała OTO Family – grupa ośmiu firm skupiających się na kompleksowej produkcji audiowizualnej. Stała się ona przestrzenią współpracy wielu zespołów i specjalistów, budowaną w oparciu o długofalowe relacje, zaufanie i wspólną odpowiedzialność za jakość tworzonych projektów.

Jacek Kulczycki łączył w sobie cechy producenta, przedsiębiorcy i wizjonera. Był ceniony za profesjonalizm, odwagę w podejmowaniu decyzji oraz umiejętność budowania zespołów i relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Jego działalność miała trwały wpływ na kształt i jakość polskiej produkcji audiowizualnej.

