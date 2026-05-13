Nie żyje Jack Taylor. Aktor znany z "Conana Barbarzyńcy", "Dziewiątych wrót" oraz filmów Jesúsa Franco miał 99 lat

Nie żyje Jack Taylor – amerykański aktor najlepiej znany z niskobudżetowych europejskich produkcji lat 70., przede wszystkim filmów Jesúsa Franco ("Succubus", "Książę Dracula", "Eugenie"). Współpracował też z takimi twórcami jak Joseph L. Mankiewicz ("Kleopatra"), Robert Siodmak ("Generał Custer"), Ridley Scott ("1492: Wyprawa do raju"), Roman Polański ("Dziewiąte wrota") czy Miloš Forman ("Duchy Goi"). Miał 99 lat.
Kim był Jack Taylor? Początki karieryJack Taylor
urodził się 21 października 1926 roku. Karierę rozpoczął jako dziecko od występu teatralnego w "Makbecie". W latach 50. wyjechał do Meksyku, gdzie nawiązał współpracę z reżyserem Federico Curielem
(występował w jego filmach o Nostradamusie oraz serii o superbohaterze / luchadorze Neutrónie). W latach 60. mogliśmy zobaczyć go w niewielkich rolach w "Kleopatrze
" Josepha L. Mankiewicza
i "Generale Custerze
" Roberta Siodmaka
.
Jack Taylor w filmie "Succubus"
Jack Taylor z Arnoldem Schwarzeneggerem w filmie "Conan Barbarzyńca"
Najważniejsze role Jacka Taylora
Choć Jack Taylor
na swoim koncie miał role m.in. w "Conanie Barbarzyńcy
" czy filmach Ridleya Scotta
("1492: Wyprawa do raju
"), Romana Polańskiego
("Dziewiąte wrota
") i Miloša Formana
("Duchy Goi
"), najbardziej znany był z europejskiego kina eksploatacji. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w szeregu produkcji Jesúsa Franco
– erotycznych horrorach "Succubus
", "Eugenie
" i "Female Vampire
", "Księciu Draculi
", na planie którego spotkał się z Christopherem Lee
i Klausem Kinskim
, nawiązującej do klasyka Fritza Langa
"La Venganza del doctor Mabuse
" czy erotycznych kryminałach "Sex Charade
", "Die Teuflischen Schwestern
" i "Voodoo Passion
". Współpracował też z Leónem Klimovskym
(horrory "Dr. Jekyll y el Hombre Lobo
", "Orgia wampirów
", "Serpiente de mar
" oraz western "Billy the Kid
") czy Amando de Ossorio
("Horror zombich"). Jego filmografię zamyka wyreżyserowana przez Zoe Berriatúę czarna komedia "Buffet Libre", która zadebiutowała na ubiegłorocznym festiwalu "FilmQuest".