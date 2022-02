Nie żyje Jagoda Murczyńska, współorganizatorka festiwalu Pięć Smaków

Dotarła do nas niezwykle smutna wiadomość. Wczoraj wieczorem po nagłej chorobie serca zmarła Jagoda Murczyńska – filmoznawczyni, krytyczka, redaktorka, współorganizatorka Festiwalu Filmowego Pięć Smaków. Była autorką książek "Cicha eksplozja. Nowe kino Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej" oraz "Made in Hong Kong. Kino czasu przemian". Miała 39 lat.



Z Festiwalem Filmowym Pięć Smaków, przy którym pracowała jako selekcjonerka, związana była od 2012 roku. W emocjonalnym wpisie zamieszczonym na facebookowej stronie festiwalu jej koledzy pisali:



Miała fantastyczne oko do filmowych perełek, które zdobywała od zaprzyjaźnionych twórców i producentów oraz przywoziła na Pięć Smaków z innych festiwali. Była ambasadorką twórczości azjatyckich reżyserek, z radością i satysfakcją obserwowała coraz mocniejszą pozycję kobiet w branży filmowej w ostatnich latach. Uwielbiała spotkania z twórcami - ich przyjazd do Warszawy był dla niej zawsze wielką nagrodą za rok pracy nad festiwalem.



Od 2016 roku prowadziła Linię Filmową Korporacji Ha!Art. Jej teksty mogliśmy czytać w czasopismach "Kino" i "Ekrany" oraz na portalu Dwutygodnik. Wraz z Marcinem Krasnowolskim prowadziła podcast Azja kręci. W ostatnich latach pracowała nad książką poświęconą kostiumowi w kinie polskim.