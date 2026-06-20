Nie żyje James Burrows. Reżyser "Taxi", "Zdrówka!" i "Frasiera" miał 85 lat

W wieku 85 lat zmarł James Burrows – ceniony amerykański reżyser serialowy, pięciokrotny zdobywca nagrody Emmy. Największe uznanie przyniosła mu praca przy komediach "Taxi", "Zdrówko!" i "Frasier". Smutną informację przekazała mediom rodzina.
W oświadczeniu opublikowanym w magazynie "People" czytamy: Celebrujemy niezwykłe życie i niezatarte dziedzictwo Jamesa "Jimmy'ego" Burrowsa, który odszedł spokojnie dziś otoczony kochającą rodziną. Przez ponad pięć dekad Burrows był jednym z najbardziej wpływowych i kochanych reżyserów w historii telewizji. Był legendarnym reżyserem i mentorem, którego twórcza siła pomogła kształtować generacje komedii i przyniosła niezmierzoną radość publiczności na całym świecie.
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1993 rok. James Burrows na planie serialu "Zdrówko!"
Kim był James Burrows? Początki karieryJames Burrows
urodził się 30 grudnia 1940 roku. Był absolwentem Oberlin College oraz Yale School of Drama. Pierwsze kroki w branży stawiał jako trener dialogów na panie serialu "O.K. Crakerby!", którego twórcą był jego ojciec – Abe Burrows
. Pracował też przy sztuce "Holly Golightly", teatralnej adaptacji "Śniadania u Tiffany'ego". Produkcja nie była sukcesem, ale pozwoliła mu nawiązać znajomość z jej gwiazdą – Mary Tyler Moore
. Wraz z mężem, producentem Grantem Tinkerem
, zaoferowała mu ona pracę w ich studiu MT M Enterprises, gdzie Burrows wyreżyserował kilka odcinków programów "Mary Tyler Moore Show
" i "The Bob Newhart Show
".
James Burrows z Lisą Kudrow w trzecim sezonie serialu "Wielki powrót"
Najważniejsze dzieła Jamesa BurrowsaJames Burrows
zapisał się w historii telewizji jako reżyser popularnych seriali komediowych: "Taxi
", "Zdrówka!
" czy "Frasiera
" (przyniosły mu one łącznie pięć nagród Emmy oraz szereg nominacji). W jego bogatej filmografii znajdziemy też wiele popularnych tytułów, przede wszystkim "Przyjaciół
" (15 odcinków sezonów 1–4) oraz "Willa i Grace
" (wszystkie 246 odcinków; przyniosły mu one liczne nominacje do Emmy), a także "Trzecią planetę od Słońca
", "Dharmę i Grega
", "B Positive
" czy kontynuację "Frasiera
" (zwiastun poniżej). Jego filmografię zamyka serial "Rodzina z wyboru
". Jako aktor gościnnie pojawił się m.in. w mockumencie "Wielki powrót
", którego trzeci sezon jest aktualnie emitowany przez HBO Max.