Newsy James Handy, aktor znany m.in. z "Top Gun: Maverick", zginął od ciosu nożem. Miał 81 lat
news

James Handy, aktor znany m.in. z "Top Gun: Maverick", zginął od ciosu nożem. Miał 81 lat

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+James+Handy.+Aktor+znany+m.in.+z+%22K-9%22+i+%22Jumanji%22+zgin%C4%85%C5%82+od+ciosu+no%C5%BCem-166948
James Handy, aktor znany m.in. z &quot;Top Gun: Maverick&quot;, zginął od ciosu nożem. Miał 81 lat
Tragiczne wiadomości napływają do nas z Los Angeles. James Handy – aktor znany z niewielkich ról w takich filmach jak "Jumanji", "Logan: Wolverine" czy "Top Gun: Maverick" – został zabity w środę. Miał 81 lat. Trwa śledztwo w sprawie jego śmierci.

James Handy z Davidem Duchovnym i Gillian Anderson w serialu "Z archiwum X".
Wcielił się w detektywa Alana Crossa w szóstym odcinku trzeciego sezonu

Okoliczności śmierci Jamesa Handy'ego


Jak podaje The Hollywood Reporter, do zdarzenia doszło w środę ok. 9:30. Do zabójstwa Handy'ego przyznał się Michael Gledhill – 44-letni syn jego partnerki. Sam zadzwonił na policję, która po przybyciu na miejsce odkryła leżące na podwórku przed domem ciało z raną kłutą na klatce piersiowej. Zostało ono przetransportowane do szpitala, gdzie ogłoszono zgon. Podejrzany znajduje się aktualnie w więzieniu Van Nuys.

W oświadczeniu policji czytamy:

Podejrzany zgłosił się do będących w pobliżu funkcjonariuszy i powiedział im, że to jego szukają. Mieszka on na miejscu zdarzenia ze swoją matką, dziewczyną ofiary. Detektywi uważają, że to odosobniony incydent i nie ma zagrożenia dla społeczeństwa.

James Handy jako stary lekarz w filmie "Logan: Wolverine"

Najważniejsze role Jamesa Handy'ego


James Handy urodził się 9 marca 1945 roku. Karierę aktorską rozpoczął w drugiej połowie lat 70. od epizodu w operze mydlanej "Ryan's Hope". W jego filmografii znajdziemy niewielkie role w takich filmach jak "K-9" i "K-911", "Arachnofobia", "Kryptonim Nina", "Jumanji", "15 minut", "Logan: Wolverine" czy "Suburbicon". Chętnie występował w serialach. Gościnnie pojawił się w takich popularnych produkcjach jak "Zagubiony w czasie", "Skrzydła", "Napisała: Morderstwo", "The George Carlin Show", "Gdzie diabeł mówi dobranoc", "Nowojorscy gliniarze", "Beverly Hills, 90210", "Melrose Place", "Z archiwum X", "Strażnik Teksasu", "Portret zabójcy", "Ostry dyżur" czy "Agentka o stu twarzach". Jego filmografię zamyka widowisko "Top Gun: Maverick", w którym wcielił się w postać barmana Jimmy'ego. 

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

"Supergirl" będzie hitem? Są pierwsze prognozy otwarcia

Seriale

Sadie Sink w miłosnym trójkącie. Gwiazda "Stranger Things" z nową rolą

Filmy

Ile potrwa "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"?

Seriale

Finał "Euforii" przyciągnął miliony widzów. HBO podało wyniki

Filmy Wideo

Z okazji 82. rocznicy D-Day zwiastun filmu "Niebo nad Normandią"

1 komentarz
Inne Seriale

Ikona "Doctor Who" i gwiazda serialowego mroku na Pyrkonie 2026

Filmy

Znamy kategorię wiekową "Odysei". Nolan sporo ryzykuje?

18 komentarzy