James Handy, aktor znany m.in. z "Top Gun: Maverick", zginął od ciosu nożem. Miał 81 lat

James Handy z Davidem Duchovnym i Gillian Anderson w serialu "Z archiwum X".

Wcielił się w detektywa Alana Crossa w szóstym odcinku trzeciego sezonu

Okoliczności śmierci Jamesa Handy'ego

James Handy jako stary lekarz w filmie "Logan: Wolverine"

Najważniejsze role Jamesa Handy'ego