James Handy, aktor znany m.in. z "Top Gun: Maverick", zginął od ciosu nożem. Miał 81 lat

Tragiczne wiadomości napływają do nas z Los Angeles. James Handy – aktor znany z niewielkich ról w takich filmach jak "Jumanji", "Logan: Wolverine" czy "Top Gun: Maverick" – został zabity w środę. Miał 81 lat. Trwa śledztwo w sprawie jego śmierci.
James Handy z Davidem Duchovnym i Gillian Anderson w serialu "Z archiwum X".
Wcielił się w detektywa Alana Crossa w szóstym odcinku trzeciego sezonu
Okoliczności śmierci Jamesa Handy'ego
Jak podaje The Hollywood Reporter, do zdarzenia doszło w środę ok. 9:30. Do zabójstwa Handy'ego
przyznał się Michael Gledhill – 44-letni syn jego partnerki. Sam zadzwonił na policję, która po przybyciu na miejsce odkryła leżące na podwórku przed domem ciało z raną kłutą na klatce piersiowej. Zostało ono przetransportowane do szpitala, gdzie ogłoszono zgon. Podejrzany znajduje się aktualnie w więzieniu Van Nuys.
W oświadczeniu policji czytamy: Podejrzany zgłosił się do będących w pobliżu funkcjonariuszy i powiedział im, że to jego szukają. Mieszka on na miejscu zdarzenia ze swoją matką, dziewczyną ofiary. Detektywi uważają, że to odosobniony incydent i nie ma zagrożenia dla społeczeństwa.
James Handy jako stary lekarz w filmie "Logan: Wolverine"
Najważniejsze role Jamesa Handy'egoJames Handy
urodził się 9 marca 1945 roku. Karierę aktorską rozpoczął w drugiej połowie lat 70. od epizodu w operze mydlanej "Ryan's Hope
". W jego filmografii znajdziemy niewielkie role w takich filmach jak "K-9
" i "K-911
", "Arachnofobia
", "Kryptonim Nina
", "Jumanji
", "15 minut
", "Logan: Wolverine
" czy "Suburbicon
". Chętnie występował w serialach. Gościnnie pojawił się w takich popularnych produkcjach jak "Zagubiony w czasie
", "Skrzydła
", "Napisała: Morderstwo
", "The George Carlin Show
", "Gdzie diabeł mówi dobranoc
", "Nowojorscy gliniarze
", "Beverly Hills, 90210
", "Melrose Place
", "Z archiwum X
", "Strażnik Teksasu
", "Portret zabójcy
", "Ostry dyżur
" czy "Agentka o stu twarzach
". Jego filmografię zamyka widowisko "Top Gun: Maverick
", w którym wcielił się w postać barmana Jimmy'ego.