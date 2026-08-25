Nie żyje James Lew. Kaskader i aktor kina akcji miał 73 lata

Portal The Hollywood Reporter przynosi dziś smutną informację o śmierci Jamesa Lew – aktora kina akcji oraz kaskadera, obecnego w kinowym przemyśle przez blisko 50 lat. W swojej długiej karierze wystąpił w ponad 90 filmach, dumnie rozwijając amerykański gatunek od połowy lat 70.
Kim był James Lew? James Lew
urodził się 6 września 1952 w Escalon w stanie Kalifornia, choć jego rodzina prędko przeniosła się do Los Angeles, w którym aktor spędził całe swoje życie. Od 14 roku życia trenował wiele odmian sztuk walki, na czele z kung fu, tae kwon do, jeet kune do, hapkido oraz boksem. W latach 70. rozwój w tej dziedzinie przełożył się na zwycięstwa w kilku niezależnych zawodach, gdy stał się inicjatorem zespołu pokazowego Sil Lung Kung Fu.
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Jego historia z ekranem zaczęła się w 1974 roku, gdy dla stacji ABC zgodził się wystąpić w serialu pod tytułem "Kung Fu
", gdzie wykonywał pokazowe kombinacje i skomplikowane ewolucje kaskaderskie. Jedna z pierwszych ról w kinie przyszła do Jamesa Lew
w 1976 roku – wówczas John Cassavetes
obsadził go w fizycznej, na poły kaskaderskiej roli ochroniarza w "Zabójstwie chińskiego maklera
". Podobnych ról Lew
będzie dostawał w swojej karierze dziesiątki. Do końca XX wieku ugruntuje swoją pozycję fizycznego aktora-kaskadera przede wszystkim B-klasowych produkcji akcji. Spośród jego występów warto przytoczyć popularniejsze pozycje, takie jak: "Wielka draka w chińskiej dzielnicy
", "Szalony Jackson
", "Oddział specjalny
", "Noc wojownika
", "Ukryte motywy
", "Zabójca jakuzów
", "Godziny szczytu
", "Zabójcza broń 4
" czy "Traffic
".
"Wielka draka w chińskiej dzielnicy
" była szczególnie istotna z perspektywy kariery Lew
. Nie tylko został tam bowiem koordynatorem całej grupy kaskaderów, ale i w ten sposób rozpoczął swoją współpracę z Johnem Carpenterem
. W przyszłości będzie również pracował z nim przy filmie "Oni żyją
" oraz "Ucieczka z Los Angeles
".
XXI wiek także przyniósł aktorowi występy w popularnych produkcjach kina hollywoodzkiego. Wystąpił w dwóch kolejnych częściach "Godzin szczytu
" (co ciekawe, zawsze jako inny bohater), "Jajach w tropikach
", kinowym "Star Treku
" czy "G.I. Joe: Odwet
". Lew
spróbował swoich sił także w dubbingu, użyczając głosu jednemu z bohaterów gry "Sleeping Dogs
."
W swojej karierze James Lew
miał także próby reżyserskie. W 2006 roku na ekrany trafił film "18 palców śmierci
", zainspirowany jego własnym życiem kaskadera w Hollywood. W 2021 roku odpowiadał z kolei za współreżyserię parodystycznej komedii "Made in Chinatown
".
"Godziny szczytu 2" – zwiastun filmu